В Україні раптово подорожчала "стара" картопля: ціна овоча перевищила 40 гривень

В Україні різко злетіла ціна на картоплю врожаю минулого року. У супермаркетах найдешевша ціна картоплі — близько 30 гривень за кілограм.

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Подорожчання спровоковане скороченням пропозиції на картоплю, повідомили аналітики проекту EastFruit

За підрахунками фахівців, ціна на торішню картоплю в Україні варіюється від 18 до 28 гривень за кілограм. У середньому цей показник на 13% більший, ніж наприкінці минулого тижня.

Сезон продажів старої картоплі фактично завершився, тому пропозиція продавців різко скоротилася. Незважаючи на подорожчання минулорічної картоплі, попит на неї все ж таки високий.

Наразі картопля врожаю 2024 року в Україні продається в середньому на 24% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

У супермаркетах картопля дещо дорожча: в АТБ її продають по 29,89 грн/кг, у Varus — по 32,90 грн/кг. Найдорожча картопля в "Сільпо" — від 41,20 гривень за кілограм.

Фокус уже писав про безперервне збільшення цін на продукти для українського борщу. Овочі дорожчають тому, що в місцевих господарствах скоротився їхній обсяг.

Крім цього, Україна імпортувала картоплю через невеликий урожай. Лідером з постачання овочів стала Туреччина, після неї йдуть Польща та Нідерланди.