Доплата в 300 грн: кто из пенсионеров в Украине сможет получить надбавку уже в июле

Пенсионеры имеют возможность получить повышенные выплаты за счет разных доплат и надбавок.

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С июля часть пенсионеров сможет получать дополнительную прибавку в размере примерно 300 гривен. Эта выплата предоставляется тем, кто имеет статус Почетного донора Украины, сообщает Пенсионный фонд.

Статус Почетного донора присваивается при выполнении следующих условий за весь период донорской деятельности:

40 доз крови;

60 доз плазмы крови, собранной методом афереза;

40 доз клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов) методом афереза.

Надбавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека, что в 2025 году составляет примерно 292 гривны. При изменении прожиточного минимума размер доплаты будет скорректирован.

Чтобы оформить дополнительные выплаты, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить:

заявление на надбавку;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

идентификационный код;

документ о награждении знаком Почетного донора Украины или СССР.

Также документ о статусе можно добавить через личный кабинет на портале Пенсионного фонда.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.