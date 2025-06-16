Доплата в 300 грн: хто з пенсіонерів в Україні зможе отримати надбавку вже в липні

Пенсіонери мають можливість отримати підвищені виплати шляхом різних доплат і надбавок.

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З липня частина пенсіонерів зможе отримувати додаткову надбавку в розмірі приблизно 300 гривень. Ця виплата надається тим, хто має статус Почесного донора України, повідомляє Пенсійний фонд.

Статус Почесного донора присвоюється в разі виконання таких умов за весь період донорської діяльності:

40 доз крові;

60 доз плазми крові, зібраної методом аферезу;

40 доз клітин крові (еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів) методом аферезу.

Надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу, що у 2025 році становить приблизно 292 гривні. У разі зміни прожиткового мінімуму розмір доплати буде скориговано.

Щоб оформити додаткові виплати, необхідно звернутися до Пенсійного фонду і надати:

заяву на надбавку;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код;

документ про нагородження знаком Почесного донора України або СРСР.

Також документ про статус можна додати через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду.

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