"На защиту людей": Гетманцев объяснил, будет ли облагаться налогом продажа личных вещей (видео)

Кабинет министров внес законопроект о налогообложении цифровых платформ: отныне маркетплейсы и онлайн-сервисы (цифровые платформы) в Украине обязаны отчитываться о транзакциях, а также удерживать налоги от продавцов, которые ведут "реальный бизнес".

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При этом продажа личных вещей на маркеплейсах и онлайн-сервисах облагаться налогом не будет: глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил 16 июня в эфире "Новости LIVE" о том, что ведомство "не пропустит" решений по уплате налогов теми людьми, которые не ведут бизнес.

"Мы не пропустим ни одно решение, которое будет влечь за собой уплату налогов теми людьми, которые не осуществляют бизнес", — отметил чиновник.

Также Гетманцев отметил, что Комитет ВРУ по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики "стал на защиту людей".

"Здесь мы четко определили свою позицию — стали на защиту людей. Мы при любых условиях предусмотрим то, что такого рода операции облагаться налогом не будут", — подчеркнул чиновник.

Даниил Гетманцев заявил также, что сейчас продолжаются консультации и сбор мнений, дискуссии, однако "принципиальная позиция" остается именно такой.

Какие налоги за продажу на маркетплейсах нужно будет платить

Новый законопроект о налогах за продажи на цифровых платформах, в частности маркетплейсах, не будут касаться предпринимателей, которые осуществляют белую и прозрачную официальную деятельность и платят налоги, рассказал Фокусу Гетманцев 29 мая.

По его словам, законопроект предусматривает налоговую льготу — не 18% НДФЛ, а 5%. Такая льгота будет применяться ко всем доходам, которые будут получать продавцы через онлайн-платформы.

4 июня Фокус выяснил, почему налоговая присылает украинцам "письма счастья" и что грозит тем, кто осуществляет продажу товаров наложенным платежом через систему NovaPay.

Напомним, 30 мая Гетманцев рассказал Фокусу, при каких обстоятельствах и когда в Украине будут повышать налоги.