"На захист людей": Гетманцев пояснив, чи буде оподатковуватися продаж особистих речей (відео)

Кабінет міністрів вніс законопроєкт про оподаткування цифрових платформ: відтепер маркетплейси та онлайн-сервіси (цифрові платформи) в Україні зобов'язані звітувати про транзакції, а також утримувати податки від продавців, які ведуть "реальний бізнес".

Related video

При цьому продаж особистих речей на маркеплейсах та онлайн-сервісах оподатковуватися не буде: голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив 16 червня в етері "Новини LIVE" про те, що відомство "не пропустить" рішень щодо сплати податків тими людьми, які не ведуть бізнес.

"Ми не пропустимо жодне рішення, яке буде тягнути за собою сплату податків тими людьми, які не здійснюють бізнес", — зазначив посадовець.

Також Гетманцев зазначив, що Комітет ВРУ з питань фінансів, митної та податкової політики "став на захист людей".

"Тут ми чітко визначили свою позицію — стали на захист людей. Ми за будь-яких умов передбачимо те, що такого роду операції оподатковуватися не будуть", — наголосив посадовець.

Данило Гетманцев заявив також, що наразі тривають консультації та збір думок, дискусії, однак "принципова позиція" залишається саме такою.

Які податки за продаж на маркетплейсах потрібно буде платити

Новий законопроєкт про податки за продаж на цифрових платформах, зокрема маркетплейсах, не будуть стосуватися підприємців, які здійснюють білу та прозору офіційну діяльність і сплачують податки, розповів Фокусу Гетманцев 29 травня.

За його словами, законопроєкт передбачає податкову пільгу — не 18% ПДФО, а 5%. Така пільга буде застосовуватися до всіх доходів, що будуть отримувати продавці через онлайн-платформи.

4 червня Фокус з'ясував, чому податкова надсилає українцям "листи щастя" та що загрожує тим, хто здійснює продаж товарів післяплатою через систему NovaPay.

Нагадаємо, 30 травня Гетманцев розповів Фокусу, за яких обставин та коли в Україні будуть підвищувати податки.