Доплаты для пенсионеров: кто будет получать деньги сразу после дня рождения

В Украине изменили правила начисления доплат к пенсиям. Теперь дополнительные выплаты будут поступать сразу после дня рождения пенсионера.

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Наиболее нуждающиеся пенсионеры теперь могут получать дополнительные выплаты. Такое решение приняли в правительстве, чтобы частично компенсировать ежегодную потерю покупательной способности пенсий, сообщает ПФУ.

Сумма доплаты зависит от возраста: чем старше пенсионер, тем выше надбавка. Однако есть важное условие — размер основной пенсии не должен превышать 10 340,3 гривны.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней", – объясняют в ПФУ.

Таким образом, размер доплат составляет в 2025 году:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

В то же время в ПФУ отмечают, что пенсионер получает только одну из этих доплат. А также обращаться для ее получения не нужно, ведь выплаты начисляются автоматически.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.