Доплати для пенсіонерів: хто отримуватиме гроші одразу після дня народження

В Україні змінили правила нарахування доплат до пенсій. Тепер додаткові виплати надходитимуть одразу після дня народження пенсіонера.

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Найбільш нужденні пенсіонери тепер можуть отримувати додаткові виплати. Таке рішення ухвалили в уряді, щоб частково компенсувати щорічну втрату купівельної спроможності пенсій, повідомляє ПФУ.

Сума доплати залежить від віку: що старший пенсіонер, то вища надбавка. Однак є важлива умова — розмір основної пенсії не повинен перевищувати 10 340,3 гривні.

"Нарахування доплати починається не з початку календарного місяця, а з наступного дня після дня народження. Тому першу виплату буде здійснено пропорційно кількості днів", — пояснюють у ПФУ.

Таким чином, розмір доплат становить у 2025 році:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Водночас у ПФУ наголошують, що пенсіонер отримує лише одну з цих доплат. А також звертатися для її отримання не потрібно, адже виплати нараховуються автоматично.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.