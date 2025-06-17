Какая будет пенсия в 2025 году, если нет страхового стажа: детали

В Украине каждый год увеличивается минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. Если у человека не накопилось нужного количества стажа, он может рассчитывать только на государственную социальную помощь — и то лишь по достижении определенного возраста.

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В 2025 году право выйти на пенсию в 60 лет имеют как мужчины, так и женщины, но при условии, что у них есть минимум 32 года страхового стажа, сообщает ПФУ.

В 63 года выйти на пенсию могут те, кто имеет от 22 до 31 года страхового стажа. Тем, у кого стаж составляет от 15 до 21 года, пенсия по возрасту назначается с 65 лет. Если же у человека меньше 15 лет страховой стаж или он совсем отсутствует, на пенсию он рассчитывать не может — вместо него выплачивается государственная социальная помощь, и только после достижения 65-летнего возраста.

Главным подтверждением трудового стажа считается трудовая книжка. В случае ее отсутствия или недостатка сведений в ней, стаж может быть подтвержден другими документами — выданными на месте работы, службы, учебы, а также архивами. В 2025 году размер государственной социальной помощи определяется как разница между двумя установленными суммами:

среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода;

и прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, который сейчас составляет 2 361 гривну.

При этом размер социальной пенсии не может быть более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен в 2025 году).

Чтобы получить социальную пенсию от государства, необходимо подать перечень документов в органы социальной защиты по месту жительства:

заявление;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справку Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи).

Социальную помощь от государства для пенсионеров без стажа пересчитывают каждые полгода, учитывая имущественные изменения человека и среднемесячный совокупный доход семьи. Однако если обнаружены доходы, не указаны в декларации, выплаты прекращаются.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.