Яка буде пенсія у 2025 році, якщо немає страхового стажу: деталі

В Україні щороку збільшується мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком. Якщо у людини не накопичилося потрібної кількості стажу, вона може розраховувати тільки на державну соціальну допомогу — і то лише після досягнення певного віку.

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У 2025 році право вийти на пенсію в 60 років мають як чоловіки, так і жінки, але за умови, що у них є мінімум 32 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ.

У 63 роки вийти на пенсію можуть ті, хто має від 22 до 31 року страхового стажу. Тим, у кого стаж становить від 15 до 21 року, пенсія за віком призначається з 65 років. Якщо ж у людини менше 15 років страхового стажу або він зовсім відсутній, на пенсію вона розраховувати не може — замість неї виплачується державна соціальна допомога, і тільки після досягнення 65-річного віку.

Головним підтвердженням трудового стажу вважається трудова книжка. У разі її відсутності або нестачі відомостей у ній, стаж може бути підтверджений іншими документами — виданими на місці роботи, служби, навчання, а також архівами. У 2025 році розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між двома встановленими сумами:

середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року;

і прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, який зараз становить 2 361 гривню.

При цьому розмір соціальної пенсії не може бути більшим за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень у 2025 році).

Щоб отримати соціальну пенсію від держави, необхідно подати перелік документів до органів соціального захисту за місцем проживання:

заяву;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідку Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан за останні 6 місяців (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Соціальну допомогу від держави для пенсіонерів без стажу перераховують кожні пів року, враховуючи майнові зміни людини та середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Однак якщо виявлено доходи, не зазначені в декларації, виплати припиняються.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

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