Средняя заработная плата украинцев в 2025 году выросла: что известно

В 2025 году средняя зарплата в Украине выросла. Так, в первом квартале этого года она увеличилась на 24,1%.

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Средняя зарплата в Украине возросла до 23 460 гривен, сообщает Госстат.

На данный момент средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте составляет примерно 564 доллара. Это выше уровня, который был до начала полномасштабной войны. Для сравнения, в 2021 году средняя зарплата составляла 514 долларов.

Согласно данным Национального банка Украины, в этом году номинальная заработная плата повысится на 17,7%. Однако с учетом инфляции реальный рост составит всего 3,9%. Значительные изменения ожидаются и в последующие годы.

По прогнозам регулятора, в 2026 году ситуация будет следующей:

номинальная средняя зарплата вырастет на 9,4%;

реальная – на 3,3%.

В 2027 году средняя зарплата будет расти еще больше:

номинальная – на 8,8%;

реальная – на 3,5%.

Важно отметить, что в 2025 году в некоторых регионах Украины предлагают зарплаты около 90 тысяч гривен из-за дефицита квалифицированных специалистов на рынке труда. Так, особенно востребованы фрезеровщики, токари и инженеры.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.