Середня заробітна плата українців у 2025 році зросла: що відомо

У 2025 році середня зарплата в Україні зросла. Так, у першому кварталі цього року вона збільшилася на 24,1%.

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Середня зарплата в Україні зросла до 23 460 гривень, повідомляє Держстат.

Наразі середня зарплата в Україні в доларовому еквіваленті становить приблизно 564 долари. Це вище рівня, який був до початку повномасштабної війни. Для порівняння, 2021 року середня зарплата становила 514 доларів.

Згідно з даними Національного банку України, цього року номінальна заробітна плата підвищиться на 17,7%. Однак з урахуванням інфляції реальне зростання становитиме лише 3,9%. Значні зміни очікуються і в наступні роки.

За прогнозами регулятора, у 2026 році ситуація буде такою:

номінальна середня зарплата зросте на 9,4%;

реальна — на 3,3%.

У 2027 році середня зарплата зростатиме ще більше:

номінальна — на 8,8%;

реальна — на 3,5%.

Важливо зазначити, що 2025 року в деяких регіонах України пропонують зарплати близько 90 тисяч гривень через дефіцит кваліфікованих фахівців на ринку праці. Так, особливо затребувані фрезерувальники, токарі та інженери.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.