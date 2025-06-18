Пенсию с карточек могут забрать: о чем важно помнить пожилым украинцам

Некоторым пенсионерам в Украине придется вернуть часть полученных выплат.

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Это касается тех, кто не сообщил Пенсионному фонду об изменениях, способных повлиять на размер их пенсии. Об этом заявили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Волынской области.

Вернуть придется именно те надбавки, которые были начислены за определенный статус, если пенсионер фактически не имел на них права. К таким надбавкам относятся, например:

надбавка за трудоустройство или открытие предпринимательской деятельности (ФЛП);

надбавка в случае увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности (ФЛП);

надбавка за трудоустройство, если человеку начисляли пенсию за выслугу лет на работу по специальности, которая дает право на назначение такого вида пенсии; смену места жительства;

надбавка, если человек изменил статус (например, семью лишили статуса ветерана войны определенной категории);

надбавка в случае изменения обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии (если пенсионер, которому доплачивают за воспитание несовершеннолетнего, устроился на работу).

Пенсионерам предлагается два варианта для возврата излишне уплаченных средств:

добровольно — обратиться лично в сервисный центр ПФУ;

принудительно — по решению суда.

"В случае принудительного возврата ежемесячно с пенсии будут списывать средства до полного погашения задолженности перед Пенсионным фондом, но не более 20% от пенсионных выплат", — пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Волынской области.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.