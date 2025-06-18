Пенсію з карток можуть забрати: про що важливо пам'ятати літнім українцям

Деяким пенсіонерам в Україні доведеться повернути частину отриманих виплат.

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Це стосується тих, хто не повідомив Пенсійний фонд про зміни, здатні вплинути на розмір їхньої пенсії. Про це заявили в Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.

Повернути доведеться саме ті надбавки, які були нараховані за певний статус, якщо пенсіонер фактично не мав на них права. До таких надбавок належать, наприклад:

надбавка за працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності (ФОП);

надбавка в разі звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності (ФОП);

надбавка за працевлаштування, якщо людині нараховували пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії; зміну місця проживання;

надбавка, якщо людина змінила статус (наприклад, сім'ю позбавили статусу ветерана війни певної категорії);

надбавка в разі зміни обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (якщо пенсіонер, якому доплачують за виховання неповнолітнього, влаштувався на роботу).

Пенсіонерам пропонується два варіанти для повернення надміру сплачених коштів:

добровільно — звернутися особисто до сервісного центру ПФУ;

примусово — за рішенням суду.

"У разі примусового повернення щомісяця з пенсії списуватимуть кошти до повного погашення заборгованості перед Пенсійним фондом, але не більше 20% від пенсійних виплат", — пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.