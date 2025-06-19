Какую пенсию будет получать украинец при зарплате 36 тыс. грн: детали

Украинец с зарплатой в 36 000 гривен сможет рассчитывать на пенсию не менее 11 000 гривен при условии, что у него есть необходимый трудовой стаж. Размер выплат можно вычислить по формуле Пенсионного фонда Украины.

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В этом году выход на пенсию по возрасту возможен в 60, 63 или 65 лет. Об этом сообщает ПФУ.

Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 13 804 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 16 288 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 17 690 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 11 832 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 13 961 гривна;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 15 381 гривна.

Для более точного определения размера пенсии можно использовать формулу Пенсионного фонда Украины: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Коэффициент страхового стажа рассчитывается как количество лет стажа, умноженное на оценку одного года страхового стажа и разделенное на 12. Проще говоря, общее количество лет стажа нужно умножить на 0,01.

Минимальная пенсия и в дальнейшем будет составлять:

3 758 гривен – предоставляется пенсионерам достигшим возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

3 613 гривен – выплачивается украинцам в возрасте от 70 лет до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет;

3 758 гривен – пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и имеют стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

3 323 гривен – гражданам в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30/35 лет;

3 323 гривен – лицам с инвалидностью I группы, независимо от их возраста и количества приобретенного страхового стажа;

3 038 гривен – пенсионерам, которые не работают, но получают пенсию (возраст не имеет, при этом, никакого значения).

При этом стоит отметить, что минимальная пенсия в размере 2 361 гривны выплачивается тем, кто не набрал необходимого трудового стажа для выхода на заслуженный отдых.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.