Яку пенсію отримуватиме українець за зарплати 36 тис. грн: деталі

Українець із зарплатою в 36 000 гривень зможе розраховувати на пенсію не менше ніж 11 000 гривень за умови, що в нього є необхідний трудовий стаж. Розмір виплат можна обчислити за формулою Пенсійного фонду України.

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Цього року вихід на пенсію за віком можливий у 60, 63 або 65 років. Про це повідомляє ПФУ.

Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 13 804 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 16 288 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 17 690 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 11 832 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 13 961 гривня;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 15 381 гривня.

Для точнішого визначення розміру пенсії можна використовувати формулу Пенсійного фонду України: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу розраховується як кількість років стажу, помножена на оцінку одного року страхового стажу і поділена на 12. Простіше кажучи, загальну кількість років стажу потрібно помножити на 0,01.

Мінімальна пенсія і надалі становитиме:

3 758 гривень — надається пенсіонерам, які досягли віку 65 років, не працюють і мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

3 613 гривень — виплачується українцям віком від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років;

3 758 гривень — пенсіонерам, які досягли віку 80 років і мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

3 323 гривень — громадянам віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років;

3 323 гривні — особам з інвалідністю I групи, незалежно від їхнього віку та кількості набутого страхового стажу;

3 038 гривень — пенсіонерам, які не працюють, але отримують пенсію (вік не має, при цьому, жодного значення).

Водночас варто зазначити, що мінімальна пенсія в розмірі 2 361 гривні виплачується тим, хто не набрав необхідного трудового стажу для виходу на заслужений відпочинок.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.