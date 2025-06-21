Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения по правилам приостановления безвизового режима для третьих стран. Что это будет означать для украинцев, выяснил Фокус.

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Механизм приостановления визового режима, действующий с 2013 года, является предохранителем против злоупотреблений безвизом. Он позволяет ЕС временно приостановить действие безвизового режима при определенных условиях. Злоупотребление безвизовым режимом может быть причиной нелегальной миграции. Это случается, например, когда путешественники из третьих стран превышают срок пребывания после окончания срока действия их визы. "В последние годы ЕС также наблюдает большое количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища от людей, прибывших в Шенгенскую зону без визы. Увеличение количества заявлений о предоставлении убежища также может происходить, когда люди используют страны, находящиеся вблизи ЕС, и чья визовая политика не согласуется с политикой ЕС, как трамплин для нелегальных поездок в ЕС", — говорится в сообщении Совета ЕС.

Итак, недавно Совет ЕС и Европейский парламент договорились об обновлении механизма, который позволяет ЕС приостанавливать безвизовые поездки для граждан третьих стран, которые освобождены от подачи заявки на визу во время путешествия в Шенгенскую зону. И теперь, сообщают в Совете ЕС, Евросоюз сможет лучше реагировать на ситуации, когда безвизовым режимом злоупотребляют или он противоречит интересам ЕС. "Безвизовые поездки в ЕС выгодны как для иностранных граждан, так и для ЕС. Но если граждане третьих стран злоупотребляют этим преимуществом, ЕС должен иметь все необходимые инструменты для исправления ситуации. Эти инструменты могут оказывать давление на страны, которые уклоняются от сотрудничества в предотвращении и борьбе с нелегальной миграцией", — отмечает Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши.

Механизм приостановления безвиза: что изменилось

Совет ЕС и Европейский Парламент достигли предварительной политической договоренности по обновлению механизма приостановления безвизового режима для граждан третьих стран. Эта инициатива была предложена Европейской Комиссией в октябре 2023 года. "Речь идет об усилении и повышении гибкости механизма, который позволяет Евросоюзу временно приостанавливать безвизовый режим для стран, пользующихся такой привилегией. Целью является лучше реагировать на злоупотребление безвизом и на вызовы в сфере миграции и безопасности", — отметила в комментарии Фокусу Анастасия Руденко, юрист АО "Виннер Партнерс".

Совет ЕС и Европейский парламент договорились об обновлении механизма, который позволяет ЕС приостанавливать безвизовые поездки для граждан третьих стран Фото: Associated Press

По ее словам, точные сроки приостановления могут быть пересмотрены в рамках нового механизма. Однако ранее существовали положения о временной приостановке на определенный период, которая могла быть продлена. Новые правила предусматривают "более быстрые процедуры" и позволяют действовать "быстро и решительно". Также упоминается о возможности дополнительного 24-месячного этапа приостановления. "Важно, что новые правила могут позволять целевое применение приостановления, например, только к чиновникам и дипломатам, а не ко всему населению", — говорит Анастасия Руденко.

Совет и Европейский парламент согласовали следующие новые основания, которые запустят механизм приостановления:

несоответствие безвизового режима страны визовой политике ЕС в случаях, когда — из-за географической близости этой страны к ЕС — это может привести к увеличению количества несанкционированных въездов граждан других третьих стран;

функционирование схемы гражданства для инвесторов, по которой гражданство предоставляется лицам, не имеющим реальной связи с соответствующей третьей страной, в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции;

гибридные угрозы и недостатки в законодательстве и процедурах безопасности документов;

ухудшение внешних отношений ЕС с третьей страной, в частности, когда речь идет о правах человека и основных свободах или серьезных нарушениях Устава ООН.

Европейская Комиссия будет отчитываться Европейскому Парламенту и Совету о любых безвизовых странах, где обнаружены проблемы Фото: Из открытых источников

"Эти причины для приостановления добавляются к существующим основаниям, таким как увеличение количества заявлений о предоставлении убежища от граждан страны, для которой уровень признания ходатайств о предоставлении убежища является низким, или увеличение количества граждан третьих стран, которым отказано во въезде или которые превышают срок пребывания", — говорится в сообщении Совета ЕС.

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Как отмечает Анастасия Руденко, речь идет и об усиленном мониторинге и отчетности: Европейская Комиссия теперь будет отчитываться Европейскому парламенту и Совету о любых безвизовых странах, где обнаружены проблемы. А еще в определенных ситуациях ЕС может решить продолжать применять приостановление к чиновникам и дипломатам, а не ко всему населению страны. "Эта договоренность еще требует формального утверждения Европейским парламентом и Советом, прежде чем она вступит в силу", — добавила Анастасия Руденко.

Приостановление безвиза: как это может касаться украинцев и беженцев, имеющих временную защиту в стране ЕС

Обновленные изменения в механизм приостановления безвизового режима будут касаться и Украины, поскольку Украина является одной из третьих стран, пользующихся безвизовым режимом с ЕС, говорит Анастасия Руденко. По ее словам, хотя Украина в целом продолжает выполнять условия визовой либерализации, новый механизм расширяет перечень оснований для возможного приостановления безвиза. И если Украина, как и любая другая страна с безвизовым режимом, не будет соответствовать новым или существующим критериям, к ней могут быть применены соответствующие меры. "Хотя прямых угроз для безвизового режима Украины на данный момент нет, новые правила означают, что Украина, как и другие страны, будет находиться под усиленным мониторингом, и должна будет соблюдать все обновленные условия для сохранения безвизового режима с ЕС", — отметила эксперт.

Украинцы со статусом временной защиты не должны почувствовать изменений, если в ЕС приостановят безвиз для граждан Украины Фото: 24 канал

А вот что касается украинцев, проживающих в странах ЕС со статусом временной защиты, то на них изменение механизма приостановления безвиза не будет иметь непосредственного влияния. Ведь, объяснила Анастасия Руденко, безвизовый режим регулирует условия краткосрочных поездок (до 90 дней в течение 180 дней) для граждан третьих стран, которые являются владельцами биометрических паспортов и не нуждаются в визе. Он основан на соглашениях о либерализации визового режима. Тогда как временная защита — это специальный механизм ЕС, активированный в ответ на массовый наплыв перемещенных лиц (как в случае с Украиной).

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"Временная защита предоставляет украинцам право на проживание, доступ к рынку труда, образования, медицинского обслуживания и социального обеспечения в странах ЕС, независимо от их безвизового статуса. Временная защита продлена до марта 2027 года", — отметила Анастасия Руденко.

Украина, как и другие страны, будет находиться под усиленным мониторингом, и должна будет соблюдать все обновленные условия для сохранения безвизового режима с ЕС

По ее словам, украинцы, которые находятся в ЕС по статусу временной защиты, имеют юридически признанный статус резидента, что позволяет им легально находиться и передвигаться в пределах ЕС в соответствии с правилами временной защиты, а не безвизового режима. И даже если безвиз для Украины будет приостановлен (что пока не предполагается), это не повлияет на права тех, кто уже имеет временную защиту.

Трудовые мигранты в ЕС: как новые правила повлияют на тех, кто легально работает в странах Евросоюза

Обновление механизма приостановления безвизового режима может иметь косвенные риски для трудовых мигрантов, находящихся в странах ЕС без статуса временной защиты, если они являются гражданами страны, в отношении которой будет активирован этот механизм, отметила в комментарии Фокусу юрист Анастасия Руденко. И добавила: риски для трудовых мигрантов (без временной защиты) возникают в нескольких сценариях. В частности, возвращение на родину и повторный въезд. "Если безвизовый режим будет приостановлен для страны происхождения трудового мигранта, это означает, что для въезда в Шенгенскую зону (даже для транзита) гражданам этой страны снова понадобится виза. Это может создать значительные трудности для тех, кто выезжает из ЕС (например, на отдых, к родственникам) и затем планирует вернуться, поскольку им придется оформлять визу, даже если у них есть действующий вид на жительство/работу. Процесс получения визы может быть длительным и сложным", — отметила юрист.

Если безвиз приостановят, это создаст дополнительные трудности для украинцев, которые работают в ЕС и не имеют статуса временной защиты Фото: Бизнес Цензор

Среди других рисков для трудовых мигрантов — проблемы с оформлением новых документов или разрешений, дополнительные проверки (общее усиление миграционного контроля), изменение политики в отношении трудовых мигрантов. "Хотя безвиз и разрешения на работу — разные вещи, общая миграционная политика ЕС является комплексной. Если страна не будет выполнять свои обязательства (например, по реадмиссии или борьбе с нелегальной миграцией), это может потенциально повлиять на общую склонность стран-членов ЕС выдавать разрешения на работу гражданам такой страны в будущем. Это более отдаленный, но возможный риск", — объяснила Анастасия Руденко.

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По ее убеждению, для трудовых мигрантов без статуса временной защиты, которые уже находятся в ЕС легально, в результате принятия нового механизма приостановления безвиза прямых рисков для их текущего статуса нет. Но если страна происхождения окажется под действием механизма приостановления безвиза, это усложнит путешествия за пределы Шенгенской зоны и возвращение, и также может создать дополнительные бюрократические трудности.