Рада ЄС і Європейський парламент досягли угоди щодо правил призупинення безвізового режиму для третіх країн. Що це означатиме для українців, з’ясував Фокус.

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Механізм призупинення візового режиму, що діє з 2013 року, є запобіжником проти зловживань безвізом. Він дозволяє ЄС тимчасово призупинити дію безвізового режиму за певних умов. Зловживання безвізовим режимом може бути причиною нелегальної міграції. Це трапляється, наприклад, коли мандрівники з третіх країн перевищують термін перебування після закінчення терміну дії їхньої візи. «В останні роки ЄС також спостерігає велику кількість необґрунтованих заяв про надання притулку від людей, які прибули до Шенгенської зони без візи. Збільшення кількості заяв про надання притулку також може відбуватися, коли люди використовують країни, що знаходяться поблизу ЄС, і чия візова політика не узгоджується з політикою ЄС, як трамплін для нелегальних поїздок до ЄС», - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Отже, нещодавно Рада ЄС та Європейський парламент домовилися про оновлення механізму, який дозволяє ЄС призупиняти безвізові поїздки для громадян третіх країн, які звільнені від подання заявки на візу під час подорожі до Шенгенської зони. І тепер, повідомляють у Раді ЄС, Євросоюз зможе краще реагувати на ситуації, коли безвізовим режимом зловживають або він суперечить інтересам ЄС. «Безвізові поїздки до ЄС вигідні як для іноземних громадян, так і для ЄС. Але якщо громадяни третіх країн зловживають цією перевагою, ЄС повинен мати всі необхідні інструменти для виправлення ситуації. Ці інструменти можуть чинити тиск на країни, які ухиляються від співпраці у запобіганні та боротьбі з нелегальною міграцією», - зазначає Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.

Механізм призупинення безвізу: що змінилось

Рада ЄС та Європейський Парламент досягли попередньої політичної домовленості щодо оновлення механізму призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн. Ця ініціатива була запропонована Європейською Комісією у жовтні 2023 року. «Йдеться про посилення та підвищення гнучкості механізму, який дозволяє Євросоюзу тимчасово призупиняти безвізовий режим для країн, що користуються таким привілеєм. Метою є краще реагувати на зловживання безвізом та на виклики у сфері міграції та безпеки», - зауважила в коментарі Фокусу Анастасія Руденко, юрист АО «Віннер Партнерс».

Рада ЄС та Європейський парламент домовилися про оновлення механізму, який дозволяє ЄС призупиняти безвізові поїздки для громадян третіх країн Фото: Associated Press

За її словами, точні терміни призупинення можуть бути переглянуті в рамках нового механізму. Однак раніше існували положення про тимчасове призупинення на певний період, що могло бути продовжено. Нові правила передбачають "більш швидкі процедури" і дозволяють діяти "швидко та рішуче". Також згадується про можливість додаткового 24-місячного етапу призупинення. «Важливо, що нові правила можуть дозволяти цільове застосування призупинення, наприклад, лише до урядовців та дипломатів, а не до всього населення», - каже Анастасія Руденко.

Рада та Європейський парламент погодили наступні нові підстав, які запустять механізм призупинення:

невідповідність безвізового режиму країни візовій політиці ЄС у випадках, коли – через географічну близькість цієї країни до ЄС – це може призвести до збільшення кількості несанкціонованих в'їздів громадян інших третіх країн;

функціонування схеми громадянства для інвесторів, за якою громадянство надається особам, які не мають реального зв'язку з відповідною третьою країною, в обмін на заздалегідь визначені платежі або інвестиції;

гібридні загрози та недоліки в законодавстві та процедурах безпеки документів;

погіршення зовнішніх відносин ЄС з третьою країною, зокрема, коли йдеться про права людини та основні свободи або серйозні порушення Статуту ООН.

Європейська Комісія буде звітувати Європейському Парламенту та Раді про будь-які безвізові країни, де виявлені проблеми Фото: З відкритих джерел

«Ці причини для призупинення додаються до існуючих підстав, таких як збільшення кількості заяв про надання притулку від громадян країни, для якої рівень визнання клопотань про надання притулку є низьким, або збільшення кількості громадян третіх країн, яким відмовлено у в'їзді або які перевищують термін перебування», - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

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Як зазначає Анастасія Руденко, йдеться і про посилений моніторинг та звітність: Європейська Комісія тепер буде звітувати Європейському Парламенту та Раді про будь-які безвізові країни, де виявлені проблеми. А ще в певних ситуаціях ЄС може вирішити продовжувати застосовувати призупинення до урядовців та дипломатів, а не до всього населення країни. «Ця домовленість ще потребує формального затвердження Європейським Парламентом та Радою, перш ніж вона набуде чинності», - додала Анастасія Руденко.

Призупинення безвізу: як це може стосуватися українців та біженців, що мають тимчасовий захист в країні ЄС

Оновлені зміни до механізму призупинення безвізового режиму стосуватимуться й України, оскільки Україна є однією з третіх країн, що користуються безвізовим режимом з ЄС, каже Анастасія Руденко. За її словами, хоча Україна в цілому продовжує виконувати умови візової лібералізації, новий механізм розширює перелік підстав для можливого призупинення безвізу. І якщо Україна, як і будь-яка інша країна з безвізовим режимом, не відповідатиме новим або існуючим критеріям, до неї можуть бути застосовані відповідні заходи. «Хоча прямих загроз для безвізового режиму України на даний момент немає, нові правила означають, що Україна, як і інші країни, буде перебувати під посиленим моніторингом, і повинна буде дотримуватися всіх оновлених умов для збереження безвізового режиму з ЄС», - наголосила експертка.

Українці зі статусом тимчасового захисту не мають відчути змін, якщо в ЄС призупинять безвіз для громадян України Фото: 24 канал

А от щодо українців, які мешкають в країнах ЄС зі статусом тимчасового захисту, то на них зміна механізму призупинення безвізу не матиме безпосереднього впливу. Адже, пояснила Анастасія Руденко, безвізовий режим регулює умови короткострокових поїздок (до 90 днів протягом 180 днів) для громадян третіх країн, які є власниками біометричних паспортів і не потребують візи. Він заснований на угодах про лібералізацію візового режиму. Тоді як тимчасовий захист - це спеціальний механізм ЄС, активований у відповідь на масовий наплив переміщених осіб (як у випадку з Україною).

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«Тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичного обслуговування та соціального забезпечення в країнах ЄС, незалежно від їхнього безвізового статусу. Тимчасовий захист продовжується до березня 2027 року», - зауважила Анастасія Руденко.

Україна, як і інші країни, буде перебувати під посиленим моніторингом, і повинна буде дотримуватися всіх оновлених умов для збереження безвізового режиму з ЄС

За її словами, українці, які перебувають в ЄС за статусом тимчасового захисту, мають юридично визнаний статус резидента, що дозволяє їм легально перебувати і пересуватися в межах ЄС відповідно до правил тимчасового захисту, а не безвізового режиму. І навіть якщо безвіз для України буде призупинено (що наразі не передбачається), це не вплине на права тих, хто вже має тимчасовий захист.

Трудові мігранти в ЄС: як нові правила вплинуть на тих, хто легально працює в країнах Євросоюзу

Оновлення механізму призупинення безвізового режиму може мати непрямі ризики для трудових мігрантів, які перебувають в країнах ЄС без статусу тимчасового захисту, якщо вони є громадянами країни, щодо якої буде активовано цей механізм, зауважила у коментарі Фокусу юрист Анастасія Руденко. І додала: ризики для трудових мігрантів (без тимчасового захисту) виникають у кількох сценаріях. Зокрема, повернення на батьківщину та повторний в'їзд. «Якщо безвізовий режим буде призупинено для країни походження трудового мігранта, це означатиме, що для в'їзду в Шенгенську зону (навіть для транзиту) громадянам цієї країни знову знадобиться віза. Це може створити значні труднощі для тих, хто виїжджає з ЄС (наприклад, на відпочинок, до родичів) і потім планує повернутися, оскільки їм доведеться оформлювати візу, навіть якщо у них є чинний дозвіл на проживання/роботу. Процес отримання візи може бути тривалим і складним», - зауважила юрист.

Якщо безвіз призупинять, це створить додаткові труднощі для українців, які працюють в ЄС та не мають статусу тимчасового захисту Фото: Бізнес Цензор

Серед інших ризиків для трудових мігрантів - проблеми з оформленням нових документів або дозволів, додаткові перевірки (загальне посилення міграційного контролю), зміна політики щодо трудових мігрантів. «Хоча безвіз і дозволи на роботу – різні речі, загальна міграційна політика ЄС є комплексною. Якщо країна не виконуватиме свої зобов'язання (наприклад, щодо реадмісії або боротьби з нелегальною міграцією), це може потенційно вплинути на загальну схильність країн-членів ЄС видавати дозволи на роботу громадянам такої країни в майбутньому. Це більш віддалений, але можливий ризик», - пояснила Анастасія Руденко.

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На її переконання, для трудових мігрантів без статусу тимчасового захисту, які вже перебувають в ЄС легально, внаслідок ухвалення нового механізму призупинення безвізу прямих ризиків для їхнього поточного статусу немає. Але якщо країна походження опиниться під дією механізму призупинення безвізу, це ускладнить подорожі за межі Шенгенської зони та повернення, і також може створити додаткові бюрократичні труднощі.