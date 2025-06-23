Некоторым украинцам гарантируют пенсию в 17,5 тыс. грн в 2025 году: кто в списке

Украинское законодательство устанавливает базовые гарантии пенсионного обеспечения для отдельных групп населения.

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В частности, это касается выплат по инвалидности, полученной в результате травмы или болезни, вызванной аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Минимальные размеры пенсий по инвалидности, вызванной увечьем или заболеванием вследствие Чернобыльской катастрофы, регулируются общими законодательными нормами. На 2025 год установлены следующие минимальные размеры таких выплат:

6 тыс. грн — для первой группы;

4,8 тыс. грн — для второй группы;

3,7 тыс. грн — для третьей группы и для детей с инвалидностью.

Кроме того, действуют специальные нормы, касающиеся минимального пенсионного обеспечения для инвалидов, пострадавших в результате ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Если установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, размер пенсии определяется в процентном соотношении к средней заработной плате за предыдущий год, которую рассчитывает Пенсионный фонд Украины.

До указанного минимального уровня должны дотягивать за счет ежемесячной адресной помощи:

для первой группы — 17,48 тыс. грн (100% средней заработной платы за 2024 год);

для второй группы — 13,98 тыс. грн (80% средней зарплаты);

для третьей группы — 10,49 тыс. грн (60% средней зарплаты).

Выплаты предусмотрены законом 1584-IX "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Кроме пенсии за особые заслуги, в пенсионную выплату, которой не хватает до определенного минимального уровня, учитываются все повышения, надбавки, доплаты.

Чернобыльцам также предусмотрена дополнительная компенсация за ущерб, нанесенный здоровью. Ранее, до 2014 года, она рассчитывалась как процент от прожиточного минимума, однако в последние годы установлены фиксированные суммы, которые не подлежат пересмотру.

Размер этой выплаты зависит от категории пострадавшего и регулируется постановлением №1210 "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", и составляет:

для категории 4 — 56,94 грн;

для категории 3 — 113,88 грн;

для детей с инвалидностью, а также детей, больных лучевой болезнью из-за аварии на Чернобыльской АЭС, категории 2, для лиц с инвалидностью III группы из категории 1, которые не являются ликвидаторами — 170,8 грн;

для категории 1 — для тех, кто не является ликвидатором, но имеет инвалидность — 227,7 (для II группы), 341,6 (для I группы); кто считается ликвидатором и имеет инвалидность — 284,7 грн (для III группы), 379,6 грн (для II группы), 474,5 грн (для I группы).

Также есть ежемесячные доплаты уволенным работникам ЧАЭС. Если стаж работы на станции составлял не менее пяти лет — 237,5 грн. За каждый дополнительный год работы свыше пяти лет стажа — еще по 47,45 грн. Максимальная доплата не может превышать 949 грн.

Ее назначают для неработающих пенсионеров, которые работали на ЧАЭС по состоянию на 15 декабря 2000 года, на дату, когда ЧАЭС официально прекратила производство электрической энергии и остановился реактор энергоблока №3.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.