Деяким українцям гарантують пенсію в 17,5 тис. грн у 2025 році: хто в списку

Українське законодавство встановлює базові гарантії пенсійного забезпечення для окремих груп населення.

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Зокрема, це стосується виплат по інвалідності, отриманої внаслідок травми або хвороби, спричиненої аварією на Чорнобильській АЕС. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності, спричиненій каліцтвом або захворюванням унаслідок Чорнобильської катастрофи, регулюються загальними законодавчими нормами. На 2025 рік встановлено такі мінімальні розміри таких виплат:

6 тис. грн — для першої групи;

4,8 тис. грн — для другої групи;

3,7 тис. грн — для третьої групи і для дітей з інвалідністю.

Крім того, діють спеціальні норми, що стосуються мінімального пенсійного забезпечення для інвалідів, які постраждали внаслідок ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Якщо встановлено зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, розмір пенсії визначається у відсотковому співвідношенні до середньої заробітної плати за попередній рік, яку розраховує Пенсійний фонд України.

До зазначеного мінімального рівня мають дотягувати за рахунок щомісячної адресної допомоги:

для першої групи — 17,48 тис. грн (100% середньої заробітної плати за 2024 рік);

для другої групи — 13,98 тис. грн (80% середньої зарплати);

для третьої групи — 10,49 тис. грн (60% середньої зарплати).

Виплати передбачені законом 1584-IX "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Крім пенсії за особливі заслуги, до пенсійної виплати, якої не вистачає до певного мінімального рівня, враховуються всі підвищення, надбавки, доплати.

Чорнобильцям також передбачена додаткова компенсація за шкоду, завдану здоров'ю. Раніше, до 2014 року, її розраховували як відсоток від прожиткового мінімуму, проте останніми роками встановлено фіксовані суми, які не підлягають перегляду.

Розмір цієї виплати залежить від категорії постраждалого і регулюється постановою №1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", і становить:

для категорії 4 — 56,94 грн;

для категорії 3 — 113,88 грн;

для дітей з інвалідністю, а також дітей, хворих на променеву хворобу через аварію на Чорнобильській АЕС, категорії 2, для осіб з інвалідністю ІІІ групи з категорії 1, які не є ліквідаторами — 170,8 грн;

для категорії 1 — для тих, хто не є ліквідатором, але має інвалідність — 227,7 (для II групи), 341,6 (для I групи); хто вважається ліквідатором і має інвалідність — 284,7 грн (для III групи), 379,6 грн (для II групи), 474,5 грн (для I групи).

Також є щомісячні доплати звільненим працівникам ЧАЕС. Якщо стаж роботи на станції становив не менше п'яти років — 237,5 грн. За кожен додатковий рік роботи понад п'ять років стажу — ще по 47,45 грн. Максимальна доплата не може перевищувати 949 грн.

Її призначають для непрацюючих пенсіонерів, які працювали на ЧАЕС станом на 15 грудня 2000 року, на дату, коли ЧАЕС офіційно припинила виробництво електричної енергії та зупинився реактор енергоблоку №3.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей, які працюють, — 2 093 грн. Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.