Льготы в 25% на коммуналку: кто может получить скидку на оплату ЖКХ

Согласно украинскому законодательству, определённые группы граждан имеют возможность получить льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Для одной из особых категорий населения предусмотрена скидка в размере 25%. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

В соответствии с законодательством, гражданам со статусом "дети войны" предоставляется льгота в размере 25% на оплату коммунальных услуг. К этой категории относятся лица, которые являлись гражданами Украины и которым на дату окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) было не менее 18 лет. Льгота действует на оплату всех видов коммунальных услуг, за исключением услуги по управлению многоквартирным домом.

Скидка в 25% предоставляется исключительно гражданам со статусом "дети войны". Другие члены семьи, проживающие вместе с льготником, не имеют права на эту льготу. Кроме того, воспользоваться скидкой могут только те лица, чей доход ниже установленного порога для получения налоговой социальной льготы. В 2025 году этот порог составляет 4,24 тысячи гривен. Размер дохода рассчитывается как среднемесячный общий доход семьи за последние шесть месяцев, разделённый на количество её членов.

Пенсионный фонд установит льготу на целый год, если будет подтверждение уровня дохода, не превышающего установленного лимита. Для вычисления общего дохода принимается во внимание:

пенсия;

зарплата;

денежное обеспечение;

стипендия;

доходы от бизнеса;

пособие по безработице, другие выплаты;

соцпомощь (при некоторых условиях).

Граждане, желающие оформить льготы на оплату коммунальных услуг, должны обратиться в ПФУ лично. Скидка будет назначена, если будут поданы следующие документы:

заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление о предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ;

копия паспорта гражданина;

копия идентификационного кода;

копия трудовой книжки;

справка о доходах за последние шесть месяцев;

справка из Налоговой службы о доходах и налогах (если доходов нет);

декларация о доходах семьи льготника, кроме тех, что состоят из нетрудоспособных лиц, имеющих социальную помощь.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.