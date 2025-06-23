Пільги у 25% на комуналку: хто може отримати знижку на оплату ЖКГ

Згідно з українським законодавством, певні групи громадян мають можливість отримати пільги при оплаті житлово-комунальних послуг.

Related video

Для однієї з особливих категорій населення передбачено знижку в розмірі 25%. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Відповідно до законодавства, громадянам зі статусом "діти війни" надається пільга в розмірі 25% на оплату комунальних послуг. До цієї категорії належать особи, які були громадянами України і яким на дату закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) було не менше 18 років. Пільга діє на оплату всіх видів комунальних послуг, за винятком послуги з управління багатоквартирним будинком.

Знижка у 25% надається виключно громадянам зі статусом "діти війни". Інші члени сім'ї, які проживають разом із пільговиком, не мають права на цю пільгу. Крім того, скористатися знижкою можуть тільки ті особи, чий дохід нижчий за встановлений поріг для отримання податкової соціальної пільги. У 2025 році цей поріг становить 4,24 тисячі гривень. Розмір доходу розраховується як середньомісячний загальний дохід сім'ї за останні шість місяців, поділений на кількість її членів.

Пенсійний фонд встановить пільгу на цілий рік, якщо буде підтвердження рівня доходу, що не перевищує встановленого ліміту. Для обчислення загального доходу береться до уваги:

пенсія;

зарплата;

грошове забезпечення;

стипендія;

доходи від бізнесу;

допомога по безробіттю, інші виплати;

соцдопомога (за деяких умов).

Громадяни, які бажають оформити пільги на оплату комунальних послуг, мають звернутися до ПФУ особисто. Знижку буде призначено, якщо буде подано такі документи:

заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

заява про надання пільг на оплату послуг ЖКГ;

копія паспорта громадянина;

копія ідентифікаційного коду;

копія трудової книжки;

довідка про доходи за останні шість місяців;

довідка з Податкової служби про доходи та податки (якщо доходів немає);

декларація про доходи сім'ї пільговика, крім тих, що складаються з непрацездатних осіб, які мають соціальну допомогу.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.