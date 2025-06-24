Квартира как "план спасения": в Украине из-за войны возник новый тренд на рынке недвижимости

Украинцы после полномасштабного вторжения РФ изменили подходы к покупке квартир. Жилье в Украине теперь является не только инвестицией и крышей над головой, но и "страховкой" на случай ухудшения ситуации на передовой и усиления вражеского наступления и обстрелов.

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В военных реалиях приобретение нового жилья в относительно "спокойных" регионах является потенциальным планом спасения. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха в комментарии "Укринформу" рассказала, что некоторые семьи покупают квартиры в других городах как "подушку безопасности", которой можно будет воспользоваться, если дома станет слишком опасно жить.

В АСНУ наблюдают появление нового "тренда" на рынке недвижимости. Например, украинцы из Днепра покупают квартиры в Ивано-Франковске, закрывают их и возвращаются домой.

"В ожидании — если станет опасно жить, по крайней мере смогут вывезти родных в собственное жилье", — пояснила Елена Гайдамаха.

По словам президента АСНУ, эти покупатели не спешат переезжать в новый дом, хотя отдают за него большие средства. Такая квартира является "подушкой безопасности", которая дает спокойствие за будущее, и может стоять пустым месяцами и даже годами. Этот подход существенно отличается от довоенного, когда жилье было либо местом жительства, либо источником дохода.

Она добавила, что эта тенденция повышает спрос на жилье в сравнительно безопасных областях и создает на рынке недвижимости новый тип инвестиций — в возможность быстрой эвакуации.

Напомним, СМИ 15 мая писали, что в Украине резко изменились цены на жилье. Больше всего подорожали квартиры в Одессе и Житомире.

Издание Rzeczpospolita 6 мая писало, что украинцы выбились в лидеры по покупке жилья в Польше. По словам старшего сотрудника агентства Hamilton May Патрика Пьеты, недвижимость в Варшаве показалась украинцам дешевой по сравнению с ценами в Киеве до полномасштабного вторжения.