Квартира як "план порятунку": в Україні через війну виник новий тренд на ринку нерухомості

Українці після повномасштабного вторгнення РФ змінили підходи до купівлі квартир. Житло в Україні тепер є не лише інвестицією та дахом над головою, а й "страхуванням" на випадок погіршення ситуації на передовій та посилення ворожого наступу й обстрілів.

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У воєнних реаліях придбання нової оселі у відносно "спокійних" регіонах є потенційним планом порятунку. Президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Олена Гайдамаха в коментарі "Укрінформу" розповіла, що деякі родини купують квартири в інших містах як "подушку безпеки", якому можна буде скористатися, якщо вдома стане занадто небезпечно жити.

В АФНУ спостерігають появу нового "тренду" на ринку нерухомості. Наприклад, українці з Дніпра купують квартири в Івано-Франківську, зачиняють їх і повертаються додому.

"В очікуванні — якщо стане небезпечно жити, принаймні зможуть вивезти рідних у власне помешкання", — пояснила Олена Гайдамаха.

За словами президентки АФНУ, ці покупці не поспішають переїжджати до нової домівки, хоча віддають за неї великі кошти. Така квартира є "подушкою безпеки", яка дає спокій за майбутнє, та може стояти порожнім місяцями та навіть роками. Цей підхід істотно відрізняється від довоєнного, коли житло було або місцем проживання, або джерелом доходу.

Вона додала, що ця тенденція підвищує попит на житло у порівняно безпечних областях та створює на ринку нерухомості новий тип інвестицій — у можливість швидкої евакуації.

Нагадаємо, ЗМІ 15 травня писали, що в Україні різко змінилися ціни на житло. Найбільше подорожчали квартири в Одесі та Житомирі.

Видання Rzeczpospolita 6 травня писало, що українці вибились в лідери за купівлею житла в Польщі. За словами старшого співробітника агентства Hamilton May Патріка П’єти, нерухомість у Варшаві здалося українцям дешевим порівняно з цінами у Києві до повномасштабного вторгнення.