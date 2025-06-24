Торговля не идет: в начале 2025 года закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось

В январе 2025 года в Украине зафиксирован заметный всплеск предпринимательской активности на фоне возобновления работы Единого государственного реестра.

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За первый квартал 2025 года было зарегистрировано 56 826 новых ФЛП — на 20% больше по сравнению с последним кварталом 2024 года, когда этот показатель составлял 47 347. Однако число закрытых ФЛП выросло еще стремительнее: с 71 975 в IV квартале 2024-го до 108 242 в январе–марте 2025-го, что означает прирост более чем на 50%. Об этом говорится на портале youcontrol.

Аналитики отмечают, что после восстановления работы реестра в начале 2025 года накопившиеся регистрации и ликвидации реализовались массово, что и вызвало рекордные показатели открытия и закрытия ФЛП в первом квартале. Согласно их данным, наибольшее число новых предпринимателей традиционно приходится на сферу розничной торговли — 14 510 ФЛП в I квартале 2025 года, тогда как в IV квартале 2024-го их было 13 490.

Второе место по числу новых регистраций занял сектор информационных технологий (ИТ) — 8 586 новых ФЛП, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 6 455. На третьем месте находится категория «Другие услуги» с 7 542 открытиями против 5 736 в предыдущем периоде. В пятерку лидеров также вошли транспорт и логистика (3 578) и общепит (2 895). Далее следуют оптовая торговля (2 692), образование (2 608), реклама и маркетинг (1 769), медицинские услуги (1 745) и операции с недвижимостью.

Отмечается, что лидеры по числу открытых ФЛП во многом совпадают с лидерами по их закрытию. Возглавляет «антирейтинг» розничная торговля — в первом квартале 2025 года было закрыто 32 726 ФЛП, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 21 222. Это самый высокий уровень ликвидаций среди всех отраслей. Также значительное число закрытий наблюдается в ИТ-секторе (17 242 в первом квартале 2025 года против 14 040 во втором квартале 2024) и в сфере прочих услуг (16 663 против 10 227). Далее по объему ликвидаций идут транспорт и логистика (9 761), оптовая торговля (4 729), общепит (4 225), реклама и маркетинг (2 330), образовательные учреждения (2 101), операции с недвижимостью (2 043) и сельское хозяйство.

Самая высокая предпринимательская активность зафиксирована в столице: в Киеве за I кв. 2025 зарегистрировано 8 363 новых ФЛП (для сравнения, в IV кв. 2024 – 7 333). Среди областей лидером является Днепропетровская – 5 461 открытие за квартал, далее следуют

Львовская область(4 428);

Киевская область (4 310);

Одесская область (3 974);

Харьковская область (3771).

В начале 2025 года закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось

Первенство по количеству ликвидированных ФЛП содержит столица. В Киеве в I кв. 2025 год прекратили деятельность 14 212 ФЛПов . Среди областей больше всего закрытий зафиксировано в Харьковской (9830) и Днепропетровской (9306). Далее следуют Одесская область (8314), Львовская (7062) и Киевская (6879).

В I квартале 2025 года доля женщин среди вновь зарегистрированных ФЛП составила 61,5% (34 896 из 56 826), что почти аналогично показателю предыдущего квартала (62,4%). Соответственно, на мужчин приходилось 38–39% новых предпринимателей.

Среди закрытых ФЛП гендерный баланс был ближе к паритету. Женщины составляли 52,7% от общей части прекращенных ФЛПов в I кв. 2025 (56 997 из 108 242), что несколько больше 51,8% в IV кв. 2024. Доля мужчин среди ликвидированных ФЛП соответственно колебалась в пределах 47–48%.

Ранее народный депутат Нина Южанина рассказывала, что налоговая служба автоматически отслеживает все денежные переводы, поступающие на счета лиц, которые занимаются онлайн-продажами, — даже если это разовые сделки по продаже подержанных вещей через OLX или социальные сети. Эти правила вступили в силу в Украине с 1 марта 2025 года.

В Государственной налоговой службе отреагировали на сообщение, назвав его фейком. Там добавили, что украинцы могут не беспокоиться о штрафах налоговой, если продают личные вещи через интернет-порталы электронной коммерции.