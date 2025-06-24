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Економіка

Торгівля не йде: на початку 2025 року закрилося вдвічі більше ФОПів, ніж відкрилося

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Фото: pexels.com | На початку 2025 року закрилося вдвічі більше ФОПів, ніж відкрилося

У січні 2025 року в Україні зафіксовано помітний сплеск підприємницької активності на тлі відновлення роботи Єдиного державного реєстру.

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За перший квартал 2025 року було зареєстровано 56 826 нових ФОП — на 20% більше порівняно з останнім кварталом 2024 року, коли цей показник становив 47 347. Однак кількість закритих ФОП зросла ще стрімкіше: з 71 975 у IV кварталі 2024-го до 108 242 у січні-березні 2025-го, що означає приріст більш ніж на 50%. Про це йдеться на порталі youcontrol.

Аналітики зазначають, що після відновлення роботи реєстру на початку 2025 року реєстрації та ліквідації, які накопичилися, реалізувалися масово, що й спричинило рекордні показники відкриття та закриття ФОП у першому кварталі. Згідно з їхніми даними, найбільша кількість нових підприємців традиційно припадає на сферу роздрібної торгівлі — 14 510 ФОП у I кварталі 2025 року, тоді як у IV кварталі 2024-го їх було 13 490.

Друге місце за кількістю нових реєстрацій посів сектор інформаційних технологій (ІТ) — 8 586 нових ФОП, тоді як у попередньому кварталі цей показник становив 6 455. На третьому місці перебуває категорія "Інші послуги" з 7 542 відкриттями проти 5 736 у попередньому періоді. До п'ятірки лідерів також увійшли транспорт і логістика (3 578) та громадське харчування (2 895). Далі йдуть оптова торгівля (2 692), освіта (2 608), реклама і маркетинг (1 769), медичні послуги (1 745) та операції з нерухомістю.

Зазначається, що лідери за кількістю відкритих ФОП багато в чому збігаються з лідерами з їх закриття. Очолює "антирейтинг" роздрібна торгівля — у першому кварталі 2025 року було закрито 32 726 ФОП, тоді як у попередньому кварталі цей показник становив 21 222. Це найвищий рівень ліквідацій серед усіх галузей. Також значна кількість закриттів спостерігається в ІТ-секторі (17 242 у першому кварталі 2025 року проти 14 040 у другому кварталі 2024 року) і у сфері інших послуг (16 663 проти 10 227). Далі за обсягом ліквідацій ідуть транспорт і логістика (9 761), оптова торгівля (4 729), громадське харчування (4 225), реклама і маркетинг (2 330), освітні установи (2 101), операції з нерухомістю (2 043) і сільське господарство.

Найвищу підприємницьку активність зафіксовано в столиці: у Києві за I кв. 2025 року зареєстровано 8 363 нові ФОПи (для порівняння, у IV кв. 2024 року — 7 333). Серед областей лідером є Дніпропетровська — 5 461 відкриття за квартал, далі йдуть

  • Львівська область(4 428);
  • Київська область (4 310);
  • Одеська область (3 974);
  • Харківська область (3771).
На початку 2025 року закрилося вдвічі більше ФОПів, ніж відкрилося Fullscreen
На початку 2025 року закрилося вдвічі більше ФОПів, ніж відкрилося

Першість за кількістю ліквідованих ФОПів утримує столиця. У Києві в І кв. 2025 року припинили діяльність 14 212 ФОПів. Серед областей найбільше закриттів зафіксовано в Харківській (9830) та Дніпропетровській (9306). Далі йдуть Одеська область (8314), Львівська (7062) та Київська (6879).

У І кварталі 2025 року частка жінок серед новозареєстрованих ФОПів становила 61,5% (34 896 із 56 826), що майже аналогічно показнику попереднього кварталу (62,4%). Відповідно, на чоловіків припадало 38-39% нових підприємців.

Серед закритих ФОПів гендерний баланс був ближчим до паритету. Жінки становили 52,7% від загальної частки припинених ФОПів у І кв. 2025 (56 997 зі 108 242), що дещо більше за 51,8% у ІV кв. 2024. Частка чоловіків серед ліквідованих ФОПів відповідно коливалася в межах 47-48%.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна розповідала, що податкова служба автоматично відстежує всі грошові перекази, які надходять на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажами, — навіть якщо це разові угоди з продажу вживаних речей через OLX або соціальні мережі. Ці правила набули чинності в Україні з 1 березня 2025 року.

У Державній податковій службі відреагували на повідомлення, назвавши його фейком. Там додали, що українці можуть не турбуватися про штрафи податкової, якщо продають особисті речі через інтернет-портали електронної комерції.