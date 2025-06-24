Торгівля не йде: на початку 2025 року закрилося вдвічі більше ФОПів, ніж відкрилося

У січні 2025 року в Україні зафіксовано помітний сплеск підприємницької активності на тлі відновлення роботи Єдиного державного реєстру.

Related video

За перший квартал 2025 року було зареєстровано 56 826 нових ФОП — на 20% більше порівняно з останнім кварталом 2024 року, коли цей показник становив 47 347. Однак кількість закритих ФОП зросла ще стрімкіше: з 71 975 у IV кварталі 2024-го до 108 242 у січні-березні 2025-го, що означає приріст більш ніж на 50%. Про це йдеться на порталі youcontrol.

Аналітики зазначають, що після відновлення роботи реєстру на початку 2025 року реєстрації та ліквідації, які накопичилися, реалізувалися масово, що й спричинило рекордні показники відкриття та закриття ФОП у першому кварталі. Згідно з їхніми даними, найбільша кількість нових підприємців традиційно припадає на сферу роздрібної торгівлі — 14 510 ФОП у I кварталі 2025 року, тоді як у IV кварталі 2024-го їх було 13 490.

Друге місце за кількістю нових реєстрацій посів сектор інформаційних технологій (ІТ) — 8 586 нових ФОП, тоді як у попередньому кварталі цей показник становив 6 455. На третьому місці перебуває категорія "Інші послуги" з 7 542 відкриттями проти 5 736 у попередньому періоді. До п'ятірки лідерів також увійшли транспорт і логістика (3 578) та громадське харчування (2 895). Далі йдуть оптова торгівля (2 692), освіта (2 608), реклама і маркетинг (1 769), медичні послуги (1 745) та операції з нерухомістю.

Зазначається, що лідери за кількістю відкритих ФОП багато в чому збігаються з лідерами з їх закриття. Очолює "антирейтинг" роздрібна торгівля — у першому кварталі 2025 року було закрито 32 726 ФОП, тоді як у попередньому кварталі цей показник становив 21 222. Це найвищий рівень ліквідацій серед усіх галузей. Також значна кількість закриттів спостерігається в ІТ-секторі (17 242 у першому кварталі 2025 року проти 14 040 у другому кварталі 2024 року) і у сфері інших послуг (16 663 проти 10 227). Далі за обсягом ліквідацій ідуть транспорт і логістика (9 761), оптова торгівля (4 729), громадське харчування (4 225), реклама і маркетинг (2 330), освітні установи (2 101), операції з нерухомістю (2 043) і сільське господарство.

Найвищу підприємницьку активність зафіксовано в столиці: у Києві за I кв. 2025 року зареєстровано 8 363 нові ФОПи (для порівняння, у IV кв. 2024 року — 7 333). Серед областей лідером є Дніпропетровська — 5 461 відкриття за квартал, далі йдуть

Львівська область(4 428);

Київська область (4 310);

Одеська область (3 974);

Харківська область (3771).

На початку 2025 року закрилося вдвічі більше ФОПів, ніж відкрилося

Першість за кількістю ліквідованих ФОПів утримує столиця. У Києві в І кв. 2025 року припинили діяльність 14 212 ФОПів. Серед областей найбільше закриттів зафіксовано в Харківській (9830) та Дніпропетровській (9306). Далі йдуть Одеська область (8314), Львівська (7062) та Київська (6879).

У І кварталі 2025 року частка жінок серед новозареєстрованих ФОПів становила 61,5% (34 896 із 56 826), що майже аналогічно показнику попереднього кварталу (62,4%). Відповідно, на чоловіків припадало 38-39% нових підприємців.

Серед закритих ФОПів гендерний баланс був ближчим до паритету. Жінки становили 52,7% від загальної частки припинених ФОПів у І кв. 2025 (56 997 зі 108 242), що дещо більше за 51,8% у ІV кв. 2024. Частка чоловіків серед ліквідованих ФОПів відповідно коливалася в межах 47-48%.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна розповідала, що податкова служба автоматично відстежує всі грошові перекази, які надходять на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажами, — навіть якщо це разові угоди з продажу вживаних речей через OLX або соціальні мережі. Ці правила набули чинності в Україні з 1 березня 2025 року.

У Державній податковій службі відреагували на повідомлення, назвавши його фейком. Там додали, що українці можуть не турбуватися про штрафи податкової, якщо продають особисті речі через інтернет-портали електронної комерції.