Пенсии в Украине пересчитают: кто и сколько будет получать с 1 июля

С 1 июля в Украине произойдет перерасчет пенсий для граждан, которые выполнили требования по трудовому стажу и достигли установленного возраста. Максимальная сумма повышения по сравнению с ранее рассчитанной выплатой может составить 570 гривен.

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Если вам уже исполнилось 65 лет и у вас есть полный страховой стаж (для мужчин — не менее 35 лет, для женщин — 30 лет), то ваша пенсия не может быть ниже 3758 гривен. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

С начала июля пенсии будут перерассчитаны для украинцев, которые соответствуют определенным условиям по возрасту и стажу. В зависимости от этих факторов, минимальный размер пенсии устанавливается на разных уровнях:

От 3758 грн — для граждан от 65 лет с полным страховым стажем (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет).

От 3758 грн — для пенсионеров от 80 лет, имеющих страховой стаж от 25 лет (мужчины) или от 20 лет (женщины).

От 3613 грн — для людей в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем.

От 3323 грн — для тех, кому исполнилось 70 лет и кто имеет полный стаж.

От 3038 грн — для пенсионеров, которые выполнили все условия для выхода на пенсию, но не достигли вышеуказанного возраста.

Кроме того, пенсионеры в возрасте от 70 лет могут получать ежемесячные компенсационные выплаты, если их общая пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размер таких выплат зависит от возраста и других факторов.

Речь идет о таких суммах:

до 570 грн – людям старше 80 лет;

до 456 грн – людям в возрасте от 75-80 лет;

до 300 грн – людям в возрасте от 70-75 лет.

По данным на 1 апреля, пенсии в Украине получают 10,3 млн человек. При этом более половины пенсионеров — 56,6% — получают выплаты менее 5 тыс. грн. Лишь 1,5 млн человек, или 14,5%, получают свыше 10 тыс. грн в месяц.

Средний размер пенсии по стране составляет около 6,3 тыс. грн. Однако если исключить так называемых «специальных» пенсионеров — военных, судей, прокуроров и других — эта цифра снижается до чуть более 6 тыс. грн.

Наиболее высокие пенсии у судей — в среднем они получают 108,3 тыс. грн ежемесячно.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.