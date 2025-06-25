Пенсії в Україні перерахують: хто і скільки отримуватиме з 1 липня

З 1 липня в Україні відбудеться перерахунок пенсій для громадян, які виконали вимоги щодо трудового стажу і досягли встановленого віку. Максимальна сума підвищення порівняно з раніше розрахованою виплатою може становити 570 гривень.

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Якщо вам уже виповнилося 65 років і ви маєте повний страховий стаж (для чоловіків — щонайменше 35 років, для жінок — 30 років), то ваша пенсія не може бути нижчою за 3758 гривень. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

З початку липня пенсії будуть перераховані для українців, які відповідають певним умовам за віком і стажем. Залежно від цих факторів, мінімальний розмір пенсії встановлюється на різних рівнях:

Від 3758 грн — для громадян від 65 років із повним страховим стажем (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років).

Від 3758 грн — для пенсіонерів від 80 років, які мають страховий стаж від 25 років (чоловіки) або від 20 років (жінки).

Від 3613 грн — для людей віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем.

Від 3323 грн — для тих, кому виповнилося 70 років і хто має повний стаж.

Від 3038 грн — для пенсіонерів, які виконали всі умови для виходу на пенсію, але не досягли вищевказаного віку.

Крім того, пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячні компенсаційні виплати, якщо їхня загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розмір таких виплат залежить від віку та інших факторів.

Йдеться про такі суми:

до 570 грн — людям, старшим за 80 років;

до 456 грн — людям віком від 75-80 років;

до 300 грн — людям віком від 70-75 років.

За даними на 1 квітня, пенсії в Україні отримують 10,3 млн осіб. При цьому понад половину пенсіонерів — 56,6% — отримують виплати менше ніж 5 тис. грн. Лише 1,5 млн осіб, або 14,5%, отримують понад 10 тис. грн на місяць.

Середній розмір пенсії по країні становить близько 6,3 тис. грн. Однак якщо виключити так званих "спеціальних" пенсіонерів — військових, суддів, прокурорів та інших — ця цифра знижується до трохи більше ніж 6 тис. грн.

Найвищі пенсії у суддів — у середньому вони отримують 108,3 тис. грн щомісяця.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.