Льготы на оплату коммуналки: к кому обязательно нагрянет проверка

Украинское правительство готовит изменения, направленные на унификацию процедур проверки граждан, получающих льготы на коммунальные услуги, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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Нововведения позволят усовершенствовать механизм предоставления государственной поддержки. Об этом сообщает Министерство финансов.

Согласно источнику, проверка государственных выплат должна проводиться по методикам, утвержденным органом, осуществляющим верификацию, при согласовании с центральными органами исполнительной власти, ответственными за реализацию государственной политики в сфере предоставления соответствующих выплат.

Планируется, что верификацию будут осуществлять Пенсионный фонд и органы местного самоуправления. Полученная информация будет сопоставляться с данными, содержащимися в государственных реестрах. В случае обнаружения расхождений предоставление помощи будет прекращено.

Речь идет о данных относительно:

смерти определенных категорий граждан в соответствии с данными Госреестра актов гражданского состояния граждан;

наличия данных о статусе реципиента в Едином госреестре ветеранов войны;

адреса задекларированного и зарегистрированного места жительства получателя выплат или членов семьи согласно данным ведомственной информсистемы ГМС;

начисления субсидий и льгот из данных информсистемы Пенсионного фонда;

по инвалидности в соответствии с информацией централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

В 2025 году правительство пересмотрело правила назначения льгот на оплату коммунальных услуг. Согласно новым требованиям, помощь предоставляется лишь тем домохозяйствам, где совокупный среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает 4,24 тыс. грн.

Эти изменения уже ощутили на себе многие получатели поддержки:

малообеспеченные, многодетные семьи;

пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС (категории 1 и 2) и их родные;

ветераны и члены их семей;

жертвы нацистских преследований;

реабилитированные лица и пенсионеры, которые получили инвалидность из-за репрессий;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами.

Такой подход не применяют только к участникам боевых действий и лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.