Пільги на оплату комуналки: до кого обов'язково нагряне перевірка

Український уряд готує зміни, спрямовані на уніфікацію процедур перевірки громадян, які отримують пільги на комунальні послуги, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу.

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Нововведення дадуть змогу вдосконалити механізм надання державної підтримки. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Згідно з джерелом, перевірка державних виплат має проводитися за методиками, затвердженими органом, що здійснює верифікацію, за погодженням із центральними органами виконавчої влади, відповідальними за реалізацію державної політики у сфері надання відповідних виплат.

Планується, що верифікацію здійснюватимуть Пенсійний фонд та органи місцевого самоврядування. Отриману інформацію зіставлятимуть із даними, що містяться в державних реєстрах. У разі виявлення розбіжностей надання допомоги буде припинено.

Йдеться про дані щодо:

смерті певних категорій громадян відповідно до даних Держреєстру актів цивільного стану громадян;

наявності даних про статус реципієнта в Єдиному держреєстрі ветеранів війни;

адреси задекларованого та зареєстрованого місця проживання одержувача виплат або членів сім'ї згідно з даними відомчої інформсистеми ДМС;

нарахування субсидій і пільг із даних інформсистеми Пенсійного фонду;

щодо інвалідності відповідно до інформації централізованого банку даних з проблем інвалідності.

У 2025 році уряд переглянув правила призначення пільг на оплату комунальних послуг. Згідно з новими вимогами, допомога надається лише тим домогосподарствам, де сукупний середньомісячний дохід на одного члена сім'ї за останні шість місяців не перевищує 4,24 тис. грн.

Ці зміни вже відчули на собі багато одержувачів підтримки:

малозабезпечені, багатодітні сім'ї;

постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1 і 2) та їхні рідні;

ветерани та члени їхніх сімей;

жертви нацистських переслідувань;

реабілітовані особи та пенсіонери, які отримали інвалідність через репресії;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами.

Такий підхід не застосовують тільки до учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.