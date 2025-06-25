В Украине заработал новый сервис для пенсионеров: что изменится

Пенсионерам в Украине предоставили возможность самостоятельно проверять дату и способ прохождения идентификации в онлайн-режиме. Это позволит им без труда убедиться в наличии всех необходимых условий для продолжения получения пенсионных выплат.

Related video

Теперь украинские пенсионеры могут самостоятельно отслеживать дату и способ прохождения идентификации онлайн — через новый сервис "Моя ідентифікація". Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Сервис предназначен для пользователей со статусом "пенсионер" и предоставляет информацию об идентификации, необходимой для получения дальнейших выплат.

дата последней идентификации;

источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).

Это особенно удобно для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым необходимо проходить идентификацию каждые шесть месяцев. Если же пенсионер не подлежит идентификации или ранее не проходил ее, поля "Дата" и "Источник" в сервисе "Моя ідентифікація" останутся пустыми.

Чтобы воспользоваться услугой, потребуется выполнить несколько простых шагов:

зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

войти в личный кабинет, авторизовавшись с помощью одного из способов: квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису, ID.GOV.UA.

выбрать рубрику "Моя идентификация" в меню слева.

Пользователям, которые являются пенсионерами, но в их личном кабинете сервис не отображается, советуют обновить страницу. Для этого нужно нажать на клавиатуре клавишу F5.

Украинские пенсионеры должны обязательно проходить идентификацию, потому что в случае ее отсутствия выплаты могут быть прекращены, но их восстановят после прохождения процедуры. Физическая идентификация нужна для проверки, находится ли пенсионер в живых и получает ли соцвыплаты именно тот украинец, которому они предназначены.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.