В Україні запрацював новий сервіс для пенсіонерів: що зміниться

Пенсіонерам в Україні надали можливість самостійно перевіряти дату і спосіб проходження ідентифікації в онлайн-режимі. Це дасть їм змогу без зусиль переконатися в наявності всіх необхідних умов для продовження отримання пенсійних виплат.

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Відтепер українські пенсіонери можуть самостійно відстежувати дату та спосіб проходження ідентифікації онлайн — через новий сервіс "Моя ідентифікація". Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Сервіс призначений для користувачів зі статусом "пенсіонер" і надає інформацію про ідентифікацію, необхідну для отримання подальших виплат.

дата останньої ідентифікації;

джерело, за допомогою якого її було проведено (наприклад, установа банку).

Це особливо зручно для пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким необхідно проходити ідентифікацію кожні шість місяців. Якщо ж пенсіонер не підлягає ідентифікації або раніше не проходив її, поля "Дата" і "Джерело" в сервісі "Моя ідентифікація" залишаться порожніми.

Щоб скористатися послугою, потрібно виконати кілька простих кроків:

зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України;

увійти до особистого кабінету, авторизувавшись за допомогою одного зі способів: кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису, ID.GOV.UA.

обрати рубрику "Моя ідентифікація" в меню зліва.

Користувачам, які є пенсіонерами, але в їхньому особистому кабінеті сервіс не відображається, радять оновити сторінку. Для цього потрібно натиснути на клавіатурі клавішу F5.

Українські пенсіонери мають обов'язково проходити ідентифікацію, бо в разі її відсутності виплати можуть бути припинені, але їх відновлять після проходження процедури. Фізична ідентифікація потрібна для перевірки, чи перебуває пенсіонер у живих і чи отримує соцвиплати саме той українець, якому вони призначені.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей, які працюють, — 2 093 грн. Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.