Пенсионерам добавят 1000 грн до пенсии: кому будут доплачивать ежемесячно

Пенсионеры Украины, которым исполнилось 80 лет, проживающие одни и нуждающиеся в постоянной помощи, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии.

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В 2025 году размер этой доплаты составляет 944,40 грн, что соответствует 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Об этом говорится в законе Украины №646-IX, который определяет социальные гарантии для наиболее уязвимых категорий пожилых граждан.

Доплата не универсальна, а назначается только при соблюдении определенных условий:

пенсионеру исполнилось 80 лет;

лицо получает пенсию по возрасту;

проживает один, без других зарегистрированных лиц;

имеет заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода.

Оформление такой надбавки возможно по обращению в Пенсионный фонд Украины. Для этого нужно:

Получить медицинское заключение от врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), в котором будет указана потребность в уходе.

Подготовить документы: паспорт, идентификационный код, заключение ЛКК, справку из ПФУ об отсутствии других доплат по уходу.

Подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда или через электронный кабинет на портале ПФУ.

Выплата назначается с месяца подачи заявления и затем выплачивается вместе с основной пенсией. Надбавка сохраняется до тех пор, пока сохраняются основания для её получения. Например, если пенсионер переедет к родственникам или начнет получать другой вид пособия, выплаты могут быть прекращены.

В таком случае необходимо обязательно уведомить Пенсионный фонд об изменениях. Эта адресная поддержка направлена на улучшение условий жизни самых пожилых и уязвимых украинцев, которые остались без постоянной помощи. В ситуации, когда социальные службы не всегда могут полностью покрыть потребности пожилых людей, денежная надбавка помогает частично компенсировать затраты на уход и бытовые нужды.

В 2025 году также рассматриваются инициативы по расширению круга лиц, которые могут претендовать на дополнительные пенсионные выплаты, однако действующие правила остаются без изменений.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.