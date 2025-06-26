Пенсіонерам додадуть 1000 грн до пенсії: кому доплачуватимуть щомісяця

Пенсіонери України, яким виповнилося 80 років, які проживають самі і потребують постійної допомоги, мають право на щомісячну доплату до пенсії.

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У 2025 році розмір цієї доплати становить 944,40 грн, що відповідає 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Про це йдеться в законі України №646-IX, який визначає соціальні гарантії для найуразливіших категорій громадян похилого віку.

Доплата не універсальна, а призначається тільки за дотримання певних умов:

пенсіонеру виповнилося 80 років;

особа отримує пенсію за віком;

проживає сама, без інших зареєстрованих осіб;

має висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду.

Оформлення такої надбавки можливе за зверненням до Пенсійного фонду України. Для цього потрібно:

Отримати медичний висновок від лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), у якому буде зазначено потребу в догляді.

Підготувати документи: паспорт, ідентифікаційний код, висновок ЛКК, довідку з ПФУ про відсутність інших доплат по догляду.

Подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду або через електронний кабінет на порталі ПФУ.

Виплату призначають із місяця подання заяви і потім виплачують разом з основною пенсією. Надбавка зберігається доти, доки зберігаються підстави для її отримання. Наприклад, якщо пенсіонер переїде до родичів або почне отримувати інший вид допомоги, виплати можуть бути припинені.

У такому разі необхідно обов'язково повідомити Пенсійний фонд про зміни. Ця адресна підтримка спрямована на поліпшення умов життя найстарших і найуразливіших українців, які залишилися без постійної допомоги. У ситуації, коли соціальні служби не завжди можуть повністю покрити потреби літніх людей, грошова надбавка допомагає частково компенсувати витрати на догляд і побутові потреби.

У 2025 році також розглядаються ініціативи щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на додаткові пенсійні виплати, однак чинні правила залишаються без змін.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

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