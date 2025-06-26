Украинцы могут вернуть деньги за коммунальные услуги: кому придет компенсация

Многие украинцы регулярно и вовремя оплачивают коммунальные услуги, даже не подозревая, что у них есть возможность вернуть часть потраченных средств.

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В случае подтверждения нарушений предусмотрена возможность получения компенсации. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В 2025 году ряд поставщиков жилищно-коммунальных услуг допустили нарушения при расчетах тарифов для населения. В связи с этим украинцам выплатят компенсации на общую сумму 1,16 миллиона гривен.

"Мы оперативно реагируем на случаи необоснованного поднятия тарифов, ведь прозрачность и справедливость при их формировании – это базовое право каждого гражданина, а не исключение", — отметил заместитель председателя службы Андрей Крейтор.

Кроме того, если у потребителя возникают сомнения в правильности начислений за коммунальные услуги, он может обратиться в Госпродпотребслужбу или подать жалобу онлайн.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.