Українці можуть повернути гроші за комунальні послуги: кому прийде компенсація

Багато українців регулярно і вчасно оплачують комунальні послуги, навіть не підозрюючи, що у них є можливість повернути частину витрачених коштів.

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У разі підтвердження порушень передбачено можливість отримання компенсації. Про це повідомили в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У 2025 році низка постачальників житлово-комунальних послуг допустили порушення під час розрахунків тарифів для населення. У зв'язку з цим українцям виплатять компенсації на загальну суму 1,16 мільйона гривень.

"Ми оперативно реагуємо на випадки необґрунтованого підняття тарифів, адже прозорість і справедливість під час їхнього формування — це базове право кожного громадянина, а не виняток", — зазначив заступник голови служби Андрій Крейтор.

Крім того, якщо у споживача виникають сумніви щодо правильності нарахувань за комунальні послуги, він може звернутися до Держпродспоживслужби або подати скаргу онлайн.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.