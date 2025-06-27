Каждый может увеличить себе пенсию: что предлагают украинцам в 2025 году

В Украине существует возможность самостоятельно увеличить размер своей будущей пенсии.

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Дополнительные пять лет страхового стажа могут повысить выплаты до 30%. Чем дольше человек делает взносы в пенсионную систему и чем выше их сумма, тем больше денег он сможет получать после выхода на пенсию. Об этом говорится в материале издания "ТСН".

Чтобы обеспечить себе достойную пенсию в будущем, важно уже сегодня принимать активные меры по её увеличению. Прежде всего, необходимо работать официально. Только официальное трудоустройство гарантирует начисление страхового стажа, уплату взносов в Пенсионный фонд и, как следствие, формирование пенсионных прав.

Также эксперты рекомендуют уделять внимание профессиональному росту: проходить курсы повышения квалификации или, при необходимости, осваивать новые специальности. Это не только откроет путь к карьерному развитию, но и поможет увеличить собственный доход — а значит, и размер будущей пенсии.

Дополнительные 5 лет страхового стажа могут повысить пенсию до 30%. Поэтому чем дольше человек работает официально, тем выше выплаты он сможет получать в пожилом возрасте.

Кроме того, граждане имеют возможность добровольно уплачивать страховые взносы. Размер таких взносов можно определить самостоятельно, исходя из своих доходов и финансовых возможностей.

Следует помнить: размер пенсии напрямую зависит от суммы единого социального взноса, уплаченного с вашей зарплаты. Чем выше эта сумма и чем дольше период выплат, тем больше пенсионные начисления в будущем.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.