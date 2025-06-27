Кожен може збільшити собі пенсію: що пропонують українцям у 2025 році

В Україні існує можливість самостійно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії.

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Додаткові п'ять років страхового стажу можуть підвищити виплати до 30%. Що довше людина робить внески в пенсійну систему і що вища їхня сума, то більше грошей вона зможе отримувати після виходу на пенсію. Про це йдеться в матеріалі видання "ТСН".

Щоб забезпечити собі гідну пенсію в майбутньому, важливо вже сьогодні вживати активних заходів щодо її збільшення. Перш за все, необхідно працювати офіційно. Тільки офіційне працевлаштування гарантує нарахування страхового стажу, сплату внесків до Пенсійного фонду і, як наслідок, формування пенсійних прав.

Також експерти рекомендують приділяти увагу професійному зростанню: проходити курси підвищення кваліфікації або, за необхідності, освоювати нові спеціальності. Це не тільки відкриє шлях до кар'єрного розвитку, а й допоможе збільшити власний дохід — а отже, і розмір майбутньої пенсії.

Додаткові 5 років страхового стажу можуть підвищити пенсію до 30%. Тому що довше людина працює офіційно, то вищі виплати вона зможе отримувати в літньому віці.

Крім того, громадяни мають можливість добровільно сплачувати страхові внески. Розмір таких внесків можна визначити самостійно, виходячи зі своїх доходів і фінансових можливостей.

Слід пам'ятати: розмір пенсії безпосередньо залежить від суми єдиного соціального внеску, сплаченого з вашої зарплати. Що вища ця сума і що довший період виплат, то більші пенсійні нарахування в майбутньому.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.