Больше двух минималок: при каких условиях можно получать такую пенсию

Размер будущей пенсии зависит от уровня дохода человека и от накопленного трудового стажа.

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В этом году для выхода на пенсию в 60 лет 30 лет стажа уже недостаточно — требуется больше. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В то же время при наличии такого стажа выйти на пенсию можно в 63 или 65 лет. Однако стоит учитывать, что размер выплаты будет отличаться в зависимости от возраста выхода на пенсию. Рассмотрим расчет с учетом следующих условий:

лицо успело приобрести 30 лет стажа;

его зарплата — 42 тысячи гривен.

При таких условиях выход на пенсию в 63 года обеспечит ориентировочную выплату в 16,3 тысячи гривен. Однако более выгодным вариантом станет выход в 65 лет — в этом случае размер пенсии увеличится до примерно 17,7 тысячи гривен.

Все приведённые расчёты были выполнены с использованием пенсионного калькулятора.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.