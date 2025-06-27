Більше двох мінімалок: за яких умов можна отримувати таку пенсію

Розмір майбутньої пенсії залежить від рівня доходу людини та від накопиченого трудового стажу.

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Цього року для виходу на пенсію в 60 років 30 років стажу вже недостатньо — потрібно більше. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Водночас за наявності такого стажу вийти на пенсію можна в 63 або 65 років. Однак варто враховувати, що розмір виплати відрізнятиметься залежно від віку виходу на пенсію. Розглянемо розрахунок з урахуванням таких умов:

особа встигла набути 30 років стажу;

її зарплата — 42 тисячі гривень.

За таких умов вихід на пенсію в 63 роки забезпечить орієнтовну виплату в 16,3 тисячі гривень. Однак вигіднішим варіантом стане вихід у 65 років — у цьому разі розмір пенсії збільшиться до приблизно 17,7 тисячі гривень.

Усі наведені розрахунки було виконано з використанням пенсійного калькулятора.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.