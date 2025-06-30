Пенсии в Украине: выплаты поднимут уже скоро, но не всем

С 2026 года украинских пенсионеров ожидает очередное незначительное повышение пенсий.

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С 1 января 2026 года в Украине планируется повышение минимальной пенсионной выплаты с 2361 до 2564 гривен. Таким образом, рост составит всего 203 гривны, что не покрывает даже инфляционных потерь за последние два года. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В то же время на более значительное увеличение могут рассчитывать получатели максимальных пенсий — в их случае прибавка составит до 2000 гривен. Это связано з переглядом прожиточного минимума, от которого залежать размеры соответствующих выплат.

Для граждан пожилого возраста сохраняются надбавки в зависимости от возраста: от 300 гривен для лиц старше 70 лет до 570 гривен для лиц старше 80 лет. Однако такие доплаты предусмотрены только для тех пенсионеров, чей размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины, на сегодняшний день 56,6% пенсионеров получают выплаты менее 5000 гривен. Средний размер пенсии составляет около 6300 гривен. При этом, если исключить выплаты представителям так называемых привилегированных категорий — судей, прокуроров, военнослужащих — показатель снижается до уровня чуть выше 6000 гривен. Для сравнения, средний размер пенсии судьи в Украине превышает 108 тысяч гривен в месяц.

Также с 2026 года вступают в силу изменения в пенсионное законодательство. Для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 33 лет страхового стажа (против 32 лет ранее). Для выхода в 63 года — не менее 23 лет. Это усложнит возможность выхода на пенсию в установленный срок для граждан, не имеющих достаточного трудового стажа, особенно в условиях распространённой неформальной занятости.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.