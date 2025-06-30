Пенсії в Україні: виплати піднімуть уже скоро, але не всім

З 2026 року на українських пенсіонерів очікує чергове незначне підвищення пенсій.

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З 1 січня 2026 року в Україні планується підвищення мінімальної пенсійної виплати з 2361 до 2564 гривень. Таким чином, зростання становитиме всього 203 гривні, що не покриває навіть інфляційних втрат за останні два роки. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Водночас на більш значне збільшення можуть розраховувати одержувачі максимальних пенсій — у їхньому випадку надбавка становитиме до 2000 гривень. Це пов'язано з переглядом прожиткового мінімуму, від якого залежать розміри відповідних виплат.

Для громадян похилого віку зберігаються надбавки залежно від віку: від 300 гривень для осіб, старших за 70 років, до 570 гривень для осіб, старших за 80 років. Однак такі доплати передбачені тільки для тих пенсіонерів, чий розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

За даними Пенсійного фонду України, на сьогодні 56,6% пенсіонерів отримують виплати менше ніж 5000 гривень. Середній розмір пенсії становить близько 6300 гривень. При цьому, якщо виключити виплати представникам так званих привілейованих категорій — суддів, прокурорів, військовослужбовців, — показник знижується до рівня трохи вище 6000 гривень. Для порівняння, середній розмір пенсії судді в Україні перевищує 108 тисяч гривень на місяць.

Також із 2026 року набувають чинності зміни до пенсійного законодавства. Для виходу на пенсію в 60 років знадобиться не менше 33 років страхового стажу (проти 32 років раніше). Для виходу в 63 роки — не менше 23 років. Це ускладнить можливість виходу на пенсію у встановлений термін для громадян, які не мають достатнього трудового стажу, особливо в умовах поширеної неформальної зайнятості.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.