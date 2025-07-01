Пенсионеры могут потерять выплаты за три месяца: в чем причина

Для украинских пенсионеров, желающих оформить пенсию по возрасту, установлен определенный срок, который прямо не указан в названии закона, но вытекает из положений пенсионного законодательства.

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Речь идет о сроке в 90 дней, в течение которых нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы сохранить право на получение пенсии с момента его возникновения. Об этом говорится на сайте ПФУ.

Этот период относится к людям, которым уже исполнилось 60 лет (или соответствует возрасту в зависимости от трудового стажа). При обращении в Пенсионный фонд Украины с полным пакетом документов в течение 90 дней после достижения пенсионного возраста, выплаты начнутся с дня, следующего за днем рождения.

Например, если человеку исполнилось 60 лет 10 апреля 2025 года, он имеет право подать заявление до 10 июля. В таком случае пенсия будет начисляться с 11 апреля. Если же заявление подать 12 июля, выплаты начнутся только с этой даты, а период в три месяца до подачи не будет учтен.

Следует понимать: дата подачи заявления фиксируется не по моменту визита в учреждение, а ко дню, когда Пенсионный фонд получил весь комплект документов.

Одного заявления недостаточно — необходимо предоставить полный комплект подтверждающих документов (паспорт, ИНН, сведения о трудовом стаже и другие). Без этого обращение не считается завершенным, и срок подачи не начинает отсчитываться.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.