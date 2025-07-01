Пенсіонери можуть втратити виплати за три місяці: у чому причина

Для українських пенсіонерів, які бажають оформити пенсію за віком, установлено певний строк, який прямо не зазначений у назві закону, але випливає з положень пенсійного законодавства.

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Йдеться про термін у 90 днів, протягом яких потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ), щоб зберегти право на отримання пенсії з моменту його виникнення. Про це йдеться на сайті ПФУ.

Цей період відноситься до людей, яким уже виповнилося 60 років (або відповідає віку залежно від трудового стажу). У разі звернення до Пенсійного фонду України з повним пакетом документів протягом 90 днів після досягнення пенсійного віку, виплати розпочнуться з дня, наступного за днем народження.

Наприклад, якщо людині виповнилося 60 років 10 квітня 2025 року, вона має право подати заяву до 10 липня. У такому разі пенсію нараховуватимуть з 11 квітня. Якщо ж заяву подати 12 липня, виплати почнуться тільки з цієї дати, а період у три місяці до подачі не буде враховано.

Слід розуміти: дата подання заяви фіксується не за моментом візиту до установи, а за днем, коли Пенсійний фонд отримав увесь комплект документів.

Однієї заяви недостатньо — необхідно надати повний комплект підтвердних документів (паспорт, ІПН, відомості про трудовий стаж та інші). Без цього звернення не вважається завершеним, і термін подачі не починає відраховуватися.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.