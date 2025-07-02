Почти по два миллиона: цены на недвижимость на юге Украины резко выросли

В мае 2025 года на юге Украины наблюдается значительное повышение стоимости однокомнатных квартир как для покупки, так и для аренды.

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Количество доступных объектов сокращается, тогда как спрос продолжает увеличиваться. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Традиционно самые высокие цены на однокомнатные квартиры сохраняются в Одессе. Средняя стоимость здесь составляет около 1,8 миллиона гривен, что на 24% превышает показатели прошлого года. В Черноморске однокомнатные квартиры в среднем оцениваются в 1,1 миллиона гривен, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

В Николаеве жилье стоит дешевле — 788 тысяч гривен (+0,5%), а в Херсоне — 623 тысячи гривен, что на 5% меньше, чем в мае прошлого года.

Интерес к приобретению квартир наиболее значительно вырос в Черноморске — на 113%. В Одессе спрос увеличился на 71%, а в Николаеве — на 41%. При этом предложение в этих городах сократилось: в Одессе — на 15%, в Николаеве — на 29%.

Единственным городом, где количество объявлений о продаже увеличилось, стал Черноморск — рост составил 18%.

Цены на долгосрочную аренду также демонстрируют рост. Самая высокая стоимость — в Одессе, где средняя аренда достигает 9,5 тысячи гривен, что на 27% больше, чем раньше. В Николаеве и Черноморске аренда стоит по 6 тысяч гривен, увеличившись на 20% и 33% соответственно.

Самые низкие цены на аренду в Херсоне — 3,5 тысячи гривен, что на 17% выше предыдущих показателей. Спрос на аренду наиболее заметно вырос в Одессе — на 62%, в Николаеве — на 7%, в Херсоне — на 5%. В Черноморске же спрос на аренду сократился на 13%.

Предложение арендного жилья уменьшилось в большинстве городов:

Одесса — минус 45% объявлений;

Черноморск — минус 72%;

Херсон — минус 52%.

Только в Николаеве количество объявлений выросло — на 19%.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.