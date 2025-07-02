Майже по два мільйони: ціни на нерухомість на півдні України різко зросли

У травні 2025 року на півдні України спостерігається значне підвищення вартості однокімнатних квартир як для купівлі, так і для оренди.

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Кількість доступних об'єктів скорочується, тоді як попит продовжує збільшуватися. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна" з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Традиційно найвищі ціни на однокімнатні квартири зберігаються в Одесі. Середня вартість тут становить близько 1,8 мільйона гривень, що на 24% перевищує показники минулого року. У Чорноморську однокімнатні квартири в середньому оцінюються в 1,1 мільйона гривень, що на 13% більше порівняно з минулим роком.

У Миколаєві житло коштує дешевше — 788 тисяч гривень (+0,5%), а в Херсоні — 623 тисячі гривень, що на 5% менше, ніж у травні минулого року.

Інтерес до придбання квартир найбільш значно зріс у Чорноморську — на 113%. В Одесі попит збільшився на 71%, а в Миколаєві — на 41%. При цьому пропозиція в цих містах скоротилася: в Одесі — на 15%, у Миколаєві — на 29%.

Єдиним містом, де кількість оголошень про продаж збільшилася, став Чорноморськ — зростання становило 18%.

Ціни на довгострокову оренду також демонструють зростання. Найвища вартість — в Одесі, де середня оренда сягає 9,5 тисячі гривень, що на 27% більше, ніж раніше. У Миколаєві та Чорноморську оренда коштує по 6 тисяч гривень, збільшившись на 20% і 33% відповідно.

Найнижчі ціни на оренду в Херсоні — 3,5 тисячі гривень, що на 17% вище за попередні показники. Попит на оренду найпомітніше зріс в Одесі — на 62%, у Миколаєві — на 7%, у Херсоні — на 5%. У Чорноморську ж попит на оренду скоротився на 13%.

Пропозиція орендного житла зменшилася в більшості міст:

Одеса — мінус 45% оголошень;

Чорноморськ — мінус 72%;

Херсон — мінус 52%.

Тільки в Миколаєві кількість оголошень зросла — на 19%.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.