Украинцы могут платить за услуги ЖКХ меньше: как это возможно
В 2025 году отдельные категории граждан смогут рассчитывать на скидку до 75% при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Право на льготы предусмотрено, в частности, для ветеранов войны, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также для многодетных семей с низким уровнем общего дохода. Об этом говорится в правительственным постановлении №389.
Правом на льготы наделены такие категории граждан:
- 25% льгота предоставляется детям войны;
- 50% льгота предусмотрена для многодетных семей, детских домов семейного типа, семей погибших военных, лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, в частности для родных умерших ликвидаторов, участников войны и других пострадавших из-за нацистских преследований.
Кроме того, для участников боевых действий предусмотрены отдельные льготы — они могут получить скидку в размере 75% на оплату жилья и коммунальных услуг. Граждане, ставшие инвалидами в результате войны, освобождаются от уплаты за услуги ЖКХ полностью.
Кроме того, часть граждан может вообще не платить за коммунальные услуги. К таким относятся:
- лица, имеющие особые заслуги перед государством и члены их семей (родители, жена/муж умершего гражданина);
- пенсионеры, которые в прошлом работали учителями, медиками, фармацевтами в сельской местности;
- представители учреждений культуры и музеев в селах.
Речь идет о скидках на оплату ряда услуг. А именно:
- квартирной платы (квартплаты);
- платы за содержание домов/придомовых территорий;
- управления многоэтажкой;
- холодную и горячую воду;
- водоотведение;
- теплоснабжение;
- электроэнергию;
- природный газ (вместе с транспортировкой/распределением);
- централизованное отопление;
- вывоз бытовых отходов.
- плату за твердое топливо/сжиженный газ.
В 2025 году право на оформление льгот имеют только те граждане, чей среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает 4 240 гривен. В случае превышения этого порога льготы не предоставляются, однако можно подать заявление на получение субсидии. При этом указанное ограничение не распространяется на участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность вследствие войны.
Оформление льгот доступно в следующие способы:
- дистанционно через вебпортал е-услуг Пенсионного фонда;
- лично в отделениях ПФУ или Центра предоставления админуслуг (ЦПАУ), через уполномоченных лиц тергромад.
Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.
Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.