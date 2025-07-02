Украинцы могут платить за услуги ЖКХ меньше: как это возможно

В 2025 году отдельные категории граждан смогут рассчитывать на скидку до 75% при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Право на льготы предусмотрено, в частности, для ветеранов войны, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также для многодетных семей с низким уровнем общего дохода. Об этом говорится в правительственным постановлении №389.

Правом на льготы наделены такие категории граждан:

25% льгота предоставляется детям войны;

50% льгота предусмотрена для многодетных семей, детских домов семейного типа, семей погибших военных, лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, в частности для родных умерших ликвидаторов, участников войны и других пострадавших из-за нацистских преследований.

Кроме того, для участников боевых действий предусмотрены отдельные льготы — они могут получить скидку в размере 75% на оплату жилья и коммунальных услуг. Граждане, ставшие инвалидами в результате войны, освобождаются от уплаты за услуги ЖКХ полностью.

Кроме того, часть граждан может вообще не платить за коммунальные услуги. К таким относятся:

лица, имеющие особые заслуги перед государством и члены их семей (родители, жена/муж умершего гражданина);

пенсионеры, которые в прошлом работали учителями, медиками, фармацевтами в сельской местности;

представители учреждений культуры и музеев в селах.

Речь идет о скидках на оплату ряда услуг. А именно:

квартирной платы (квартплаты);

платы за содержание домов/придомовых территорий;

управления многоэтажкой;

холодную и горячую воду;

водоотведение;

теплоснабжение;

электроэнергию;

природный газ (вместе с транспортировкой/распределением);

централизованное отопление;

вывоз бытовых отходов.

плату за твердое топливо/сжиженный газ.

В 2025 году право на оформление льгот имеют только те граждане, чей среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает 4 240 гривен. В случае превышения этого порога льготы не предоставляются, однако можно подать заявление на получение субсидии. При этом указанное ограничение не распространяется на участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность вследствие войны.

Оформление льгот доступно в следующие способы:

дистанционно через вебпортал е-услуг Пенсионного фонда;

лично в отделениях ПФУ или Центра предоставления админуслуг (ЦПАУ), через уполномоченных лиц тергромад.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.