Українці можуть платити за послуги ЖКГ менше: як це можливо

У 2025 році окремі категорії громадян зможуть розраховувати на знижку до 75% при оплаті житлово-комунальних послуг.

Related video

Право на пільги передбачено, зокрема, для ветеранів війни, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, а також для багатодітних сімей із низьким рівнем загального доходу. Про це йдеться в урядовій постанові №389.

Правом на пільги наділені такі категорії громадян:

25% пільга надається дітям війни;

50% пільга передбачена для багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей загиблих військових, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема для рідних померлих ліквідаторів, учасників війни та інших потерпілих через нацистські переслідування.

Крім того, для учасників бойових дій передбачено окремі пільги — вони можуть отримати знижку в розмірі 75% на оплату житла та комунальних послуг. Громадяни, які стали інвалідами внаслідок війни, звільняються від сплати за послуги ЖКГ повністю.

Крім того, частина громадян може взагалі не платити за комунальні послуги. До таких належать:

особи, які мають особливі заслуги перед державою та члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік померлого громадянина);

пенсіонери, які в минулому працювали вчителями, медиками, фармацевтами в сільській місцевості;

представники закладів культури та музеїв у селах.

Йдеться про знижки на оплату низки послуг. А саме:

квартирної плати (квартплати);

плати за утримання будинків/прибудинкових територій;

управління багатоповерхівкою;

холодну і гарячу воду;

водовідведення;

теплопостачання;

електроенергію;

природний газ (разом із транспортуванням/розподілом);

централізоване опалення;

вивезення побутових відходів.

плату за тверде паливо/зріджений газ.

У 2025 році право на оформлення пільг мають тільки ті громадяни, чий середньомісячний дохід на одного члена сім'ї за останні шість місяців не перевищує 4 240 гривень. У разі перевищення цього порогу пільги не надаються, проте можна подати заяву на отримання субсидії. При цьому зазначене обмеження не поширюється на учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Оформлення пільг доступне в такі способи:

дистанційно через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду;

особисто у відділеннях ПФУ або Центру надання адмінпослуг (ЦНАП), через уповноважених осіб тергромад.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.