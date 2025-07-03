Индексация пенсий в Украине: кому подняли выплаты уже с 1 июля 2025

В Украине минимальную пенсию, как правило, получают граждане с недостаточным трудовым стажем. Последняя индексация пенсий проходила в марте 2025 года.

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Теперь многие пенсионеры задаются вопросом: произойдет ли повышение выплат в июле и кто может рассчитывать на дополнительные надбавки. Об этом говорится в материале издания "УНИАН".

До конца 2025 года пересматривать размер пенсионных выплат на государственном уровне не планируют. Следующее повышение ожидается лишь в первой половине 2026 года. Сейчас сумма пенсии определяется с учётом заработной платы, возраста и трудового стажа. Минимальная выплата для пенсионеров, продолжающих работать, составляет 2361 гривну, а для тех, кто не работает, — 3038 гривен.

Украинцы, которые в 65-летнем возрасте работали 30 лет (женщины) или 35 лет (мужчины), гарантированно получат не меньше 3758 лет. Людям с инвалидностью 1 группы, не зависимо от стажа, выплачивают хотя бы 3323 гривни.

Несмотря на то что в июле общей индексации пенсий не предусмотрено, определённые категории граждан всё же получат увеличение выплат.

Речь идёт о четырёх группах пенсионеров, которые:

в 65 лет получают пенсию в размере менее 40% свой зарплаты (им поднимают сумму до этого уровня);

в июле 2025 года отметит 70-летие — надбавка 300 гривень;

отметит 75-летие — 456 гривень;

отметит 80-летие — 570 гривень.

При этом доплата предоставляется только получателям пенсии менее 10340 гривень и начисляется автоматически без обращения в Пенсионный фонд.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.