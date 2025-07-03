Індексація пенсій в Україні: кому підняли виплати вже з 1 липня 2025 року

В Україні мінімальну пенсію, як правило, отримують громадяни з недостатнім трудовим стажем. Остання індексація пенсій відбувалася в березні 2025 року.

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Тепер багато пенсіонерів задаються питанням: чи відбудеться підвищення виплат у липні і хто може розраховувати на додаткові надбавки. Про це йдеться в матеріалі видання "УНІАН".

До кінця 2025 року переглядати розмір пенсійних виплат на державному рівні не планують. Наступне підвищення очікується лише в першій половині 2026 року. Наразі сума пенсії визначається з урахуванням заробітної плати, віку та трудового стажу. Мінімальна виплата для пенсіонерів, які продовжують працювати, становить 2361 гривню, а для тих, хто не працює, — 3038 гривень.

Українці, які в 65-річному віці працювали 30 років (жінки) або 35 років (чоловіки), гарантовано отримають не менше 3758 років. Людям з інвалідністю 1 групи, незалежно від стажу, виплачують хоча б 3323 гривні.

Незважаючи на те що в липні загальної індексації пенсій не передбачено, певні категорії громадян все ж отримають збільшення виплат.

Йдеться про чотири групи пенсіонерів, які:

у 65 років отримують пенсію в розмірі менше ніж 40% своєї зарплати (їм піднімають суму до цього рівня);

у липні 2025 року відзначить 70-річчя — надбавка 300 гривень;

відзначить 75-річчя — 456 гривень;

відзначить 80-річчя — 570 гривень.

При цьому доплата надається тільки одержувачам пенсії менше 10340 гривень і нараховується автоматично без звернення до Пенсійного фонду.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.