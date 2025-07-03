Минфин хочет отменить банковскую тайну: что это меняет для украинцев, — эксперты

В планах правительства на следующие три года — отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы налоговая служба имела доступ к движению средств на счетах налогоплательщиков. Специалисты предупреждают, что последствия таких изменений почувствуют и "обычные украинцы".

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Инвестиционный банкир Сергей Бурса убежден, что причин для паники нет. Как он пояснил в комментарии "Новости.LIVE", открытие банковской тайны — это одно из требований на пути евроинтеграции, и мелкие переводы интереса для налоговиков представлять не будут.

"На жизни большинства украинцев это вообще никак не отразится. Потому что если нечего скрывать — то разницы никакой, есть ли внесудебный доступ к банковским счетам, или его нет. Это просто норма, которую мы должны выполнить для нашей европейской интеграции", — отметил он.

Однако кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко сообщил, что главная проблема — в отсутствии адекватной судебной системы, которая бы защищала украинцев. По его словам, базы данных могут оказаться в чьих-либо руках, и гарантии, что эта информация не станет предметом шантажа, никто не дает.

"В первую очередь это отразится на жизни обычных украинцев. Произойдет рост коррупции, бандитизма", — подчеркнул эксперт, добавив, что данные об операциях по картам могут передавать посторонним лицам, в том числе мошенникам.

Однако, по предположению исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, открытие банковской тайны позволит наполнить бюджет. Он спрогнозировал, что украинцев, которые регулярно получают деньги за работу, услуги или товары на свои счета, обяжут платить с доходов налоги.

"В идеале — налоговая сможет сама формировать налоговые декларации и предлагать уплатить определенную сумму налогов от полученных доходов", — отметил специалист.

Напомним, о том, что Минфин планирует за три года отменить или значительно ослабить банковскую тайну, 1 июля сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он также рассказал, какие новые налоги планируют ввести в Украине уже в ближайшее время.